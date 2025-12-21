கிரிக்கெட்

100க்கு 100 புள்ளிகள்... டபிள்யூடிசி தரவரிசையில் முதலிடத்தில் நீடிக்கும் ஆஸி.!

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசை குறித்து...
Australia's players celebrate after winning the third Ashes Test against England in Adelaide, Australia, Sunday,
வெற்றிக் களிப்பில் ஆஸ்திரேலிய அணியினர். படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் ஆஸ்திரேலிய அணி முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது.

இதுவரை விளையாடியுள்ள அனைத்து 6 போட்டிகளிலும் வென்று 100 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

அடிலெய்டில் நடைபெற்ற மூன்றாவது டெஸ்ட்டில் ஆஸ்திரேலிய அணி 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்தை வென்றது. இதன்மூலம் தொடரை 3-0 என வென்றுள்ளது.

இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆஸி. உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசையில் 100 பிசிடி புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தரவரிசை

1. ஆஸ்திரேலியா - 100

2. தென்னாப்பிரிக்கா - 75

3. நியூசிலாந்து - 66.67

4. இலங்கை - 66.67

5. பாகிஸ்தான் - 50

6. இந்தியா - 48.15

Summary

The Australian team has retained its top spot in the World Test Championship rankings.

