சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்லை எட்டிய மிட்செல் ஸ்டார்க்!

ஆஸ்திரேலிய வேகப் பந்துவீச்சாளர் மிட்செல் ஸ்டார்க் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.
மொத்தமாக சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 750 விக்கெட்டுகள் எடுத்த 3-ஆவது ஆஸ்திரேலிய வீரராக சாதனை படைத்துள்ளார்.
மூன்றாவது டெஸ்ட்டில் 82 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று 3-0 என தொடரைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
இரண்டு போட்டிகள் மீதமிருக்கும் நிலையில் இங்கிலாந்து அணியை 3-0 என வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலிய அணி தொடரைக் கைப்பற்றியுள்ளது.
மூன்றாவது போட்டியில் மட்டும் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்த ஸ்டார்க் இந்தத் தொடரில் 22 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தியுள்ளார்.
இதன்மூலம் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் 13-ஆவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.
மிட்செல் ஸ்டார்க் டெஸ்ட்டில் 424, ஒருநாள் போட்டிகளில் 247, டி20யில் 79 என மொத்தமாக 750 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட்டுகள்
முத்தையா முரளிதரன் - 1347
ஷேன் வார்னே - 1001
ஜிம்மி ஆண்டர்சன் - 991
அனில் கும்ப்ளே - 956
க்ளென் மெக்ராத் - 949
ஆஸி. வீரர்களில் அதிக விக்கெட்டுகள்...
1. ஷேன் வார்னே - 1001
2. க்ளென் மெக்ராத் - 949
3. மிட்செல் ஸ்டார்க் - 750
4. பிரெட் லீ - 718
5. நாதன் லயன் - 597
