அதிவேக சதம் விளாசி வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை: இங்கிலாந்துக்கு 364 ரன்கள் இலக்கு!

1⃣4⃣3⃣ runs

7⃣8⃣ deliveries

1⃣3⃣ fours

🔟 Sixes 💥



14-year old Vaibhav Suryavanshi registered a century off just 52 deliveries, the fastest 💯 in U19 and Youth ODIs 🔥🔥



