180-க்கு சுருண்ட ஆஸி: 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் மே.இ.தீ.!

ஷமார் ஜோசப் டாப் ஆர்டர் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி முதல்நாள் முடிவில் 123 ரன்கள் பின்னிலையில் இருக்கிறது.

மே.இ.தீ. முதல் இன்னிங்ஸ் ஸ்கோர் கார்டு

கிரெய்க் பிரெத்வெய்ட் - 4

ஜான் காம்பெல் - 7

கெய்சி கார்டி - 20

பிரெண்டன் கிங் - 23*

ஜோமெல் வாரிகன் - 0

ரோஷ்டன் சேஷ் - 1*

ஆஸி. சார்பில் மிட்செல் ஸ்டார்க் 2, பாட் கம்மின்ஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட் தலா 1 விக்கெட்டும் எடுத்து அசத்தினார்கள்.

Summary

The first Test match between West Indies and Australia has been going interestingly. west indies trail by 123 runs.