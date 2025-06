அப்படி என்ன வன்மம்? ஆஸி. அணிக்கு எதிராக மிரட்டும் ஷமர் ஜோசப்!

ஆஸி. அணிக்கு எதிராக மட்டுமே இதுவரை 5 இன்னிங்ஸ்களில் 17 விக்கெட்டுகள் எடுத்துள்ளார்.

மற்ற அணிகளுக்கு எதிராக 11 இன்னிங்ஸில் 16 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார். ஆஸி. அணிக்கு எதிராக அப்படி என்ன வன்மமோ என ரசிகர்கள் புலம்பி வருகிறார்கள்.

ஏற்கெனவே, ஆஸி. மண்ணில் ஒரு இன்னிங்ஸில் ஷமர் ஜோசப் 7 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல்நாள் முடிவில் மே.இ.தீ. அணி 57/4 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. 25 வயதாகும் ஷமர் ஜோசப் 8 போட்டிகளில் 29 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார்.

Summary

Shamar Joseph is built different while playing against Australia, picking up 17 wickets at an average of 15.94 in Tests! insane record against mighty aussies.