190-க்கு வீழ்ந்த மே.இ.தீ.: 2-ஆவது இன்னிங்ஸிலும் தடுமாறும் ஆஸி.!

இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடிவரும் ஆஸி. அணி 33 ஓவர்களுக்கு 92 ரன்களுக்கு 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 3 மணி வரை நடந்த போட்டியில் டிராவிஸ் ஹெட் 13, வெப்ஸ்டர் 19 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்கள்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் சார்பில் சீல்ஸ், ஷமர், அல்ஜாரி, கிரீவ்ஸ் தலா 1 விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்கள்.

3-ஆவது நாள் முழுவதும் ஆஸி. பேட்டிங் விளையாடா விட்டால் மே.இ.தீ. அணி மீதமுள்ள 2 நாள்களில் எளிதாக சேஸ் செய்துவிட வாய்ப்பிருக்கிறது. அதனால், இன்றைய நாள் மிகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

summary

In the match against the West Indies, the Aussies lost 4 wickets in the second innings. Waiting for Aussies Comeback, important 3rd Day of the Match.