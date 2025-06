ஐசிசி நடத்தை விதிமீறல்: மே.இ.தீ. வீரருக்கு அபராதம்!

ஐசிசி நடத்தை விதிமுறையின்படி ஜெய்டென் சீல்ஸுக்கு போட்டிக்கான ஊதியத்திலிருந்து 15 சதவிகிதம் அபராதமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல் இன்னிங்ஸில் ஜெய்டென் சீல்ஸ் 5 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இது குறித்து சீல்ஸ் பேசியதாவது:

நான் எதையும் குறிப்பிட்டு அப்படி செய்யவில்லை. அது விரக்தியில் வெளியாகிய ஒரு சைகை. பாட் கம்மின்ஸ் சில நல்ல ஷாட்டுகளை ஆடினார். நான் ஓய்வறை அங்கிருக்கிறது என்பதைத்தான் காட்டினேன் எனக் கூறினார்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளில் இது 2-ஆவது முறை என்பதால் அவருக்கு 2 தகுதி இழப்புப் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Summary

West Indians fast bowlerjayaden Seals has been fined 15% of his match fee and given a demerit point for his send-off to Pat Cummins on the first day of the Barbados against aussies.