கேப்டனாக பாட் கம்மின்ஸ் புதிய சாதனை!

கேப்டனாக கம்மின்ஸ் 139 விக்கெட்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளார். இதன்மூலம், கேப்டனாக அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் பட்டியலில் உலக அளவில் 2-ஆவது இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

ஆஸி. நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களில் கம்மின்ஸ் முதலிடம் பிடித்துள்ளார். இதற்கு முன்பாக ஆஸி. வீரர் ரிச்சி பெனௌட் கேப்டனாக 138 விக்கெட்டுகள் எடுத்திருந்தார்.

கேப்டனாக அதிக டெஸ்ட் விக்கெட் எடுத்தவர்கள்

1. இம்ரான் கான் - 187 (பாகிஸ்தான்)

2. பாட் கம்மின்ஸ் - 139 (ஆஸி.)

3. ரிச்சர்ட் பெனௌட் - 138 (ஆஸி.)

4. கேரி சோபர்ஸ் - 117 (மே.இ.தீ.)

5. டேனியல் வெட்டோரி - 116 (நியூசி.)

summary

Pat Cummins surpasses Richard Benaud and is now only behind Imran Khan for the most Test wickets by a captain!