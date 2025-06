பார்படாஸ் டெஸ்ட்: ஹேசில்வுட் அசத்தல், ஆஸி. 159 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி!

இருப்பினும் 2 நாள்கள் மீதமிருந்த நிலையில் மே.இ.தீ. அணி 3ஆம் நாள் முடிவிலேயே 141-க்கு ஆல் அவுட்டாகி சொதப்பியது.

ஜோஷ் ஹேசில்வுட் இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். லயன் 2, ஸ்டார்க், கம்மின்ஸ் தலா 1 விக்கெட்டும் எடுத்தார்கள்.

மே.இ.தீ. அணியில் அதிகபட்சமாக ஷமர் ஜோசப் 44 ரன்கள் அடித்தார். அவர் பந்துவீச்சிலும் கலக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

இறுதியில், ஆஸி. அணி 159 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. 1-0 என தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

முதல் டெஸ்ட்டின் ஆட்ட நாயகனாக இரண்டு இன்னிங்ஸிலும் அரைசதம் அடித்த டிராவிஸ் ஹெட் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

Summary

The Aussies won the first Test against the West Indies by 159 runs. in second innings Hazlewood take five wickets haul makes aussie easy win.