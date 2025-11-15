ஐபிஎல் 2026: 10 அணிகள் தக்கவைத்த, விடுவித்த வீரர்களின் முழு விவரம்!

அடுத்த ஐபிஎல் சீசனுக்காக 10 அணிகளில் தக்கவைக்கப்பட்டுள்ள மற்றும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ள வீரர்களின் விவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனுக்காக அணிகள் அனைத்தும் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை தக்கவைத்தும், விடுவிக்க விரும்பும் வீரர்களை விடுவித்தும் உள்ளன. அணிகள் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை தக்கவைக்க இன்றே கடைசி நாள் என ஏற்கனவே தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடும் 10 அணிகளும் தங்களுக்குத் தேவையான வீரர்களை தக்கவைத்தும், விடுவிக்க விரும்பும் வீரர்களை விடுவித்தும் முடித்துள்ளனர். 10 அணிகளும் தக்கவைத்துள்ள மற்றும் விடுவித்துள்ள வீரர்களின் விவரம் பின்வருமாறு,
1. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
அஜிங்க்யா ரஹானே, அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, அனுக்குல் ராய், ஹர்ஷித் ராணா, மணீஷ் பாண்டே, ரமன்தீப் சிங், ரிங்கு சிங், ரோவ்மன் பௌவல், சுனில் நரைன், உம்ரான் மாலிக், வைபவ் அரோரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ஆண்ட்ரே ரஸல், வெங்கடேஷ் ஐயர், குயிண்டன் டி காக், மொயின் அலி, ஆண்ட்ரிச் நார்ட்ஜே.
2. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ்.தோனி, ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், உர்வில் படேல், சஞ்சு சாம்சன் (டிரேடிங்), ஷிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டான், ராமகிருஷ்ணா கோஷ், நூர் அகமது, கலீல் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், குர்ஜப்னீத் சிங், நாதன் எல்லிஸ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சௌதரி.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ரவீந்திர ஜடேஜா (டிரேடிங்), ரச்சின் ரவீந்திரா, டெவான் கான்வே, மதீஷா பதிரானா, சாம் கரண் (டிரேடிங்), ஆண்ட்ரே சித்தார்த், தீபக் ஹூடா, ராகுல் திரிபாதி, ஷேக் ரஷீத், விஜய் சங்கர், வன்ஷ் பேடி, கமலேஷ் நாகர்கோட்டி.
3. குஜராத் டைட்டன்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரஷித் கான், சாய் சுதர்ஷன், ராகுல் திவாட்டியா, ஷாருக் கான், ககிசோ ரபாடா, ஜோஸ் பட்லர், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, நிஷாந்த் சிந்து, குமார் குஷாக்ரா, அனூஜ் ராவத், மானவ் சுதர், வாஷிங்டன் சுந்தர், அர்ஷத் கான், குர்னூர் பிரார், சாய் கிஷோர், இஷாந்த் சர்மா, ஜெயந்த் யாதவ், கிளன் பிலிப்ஸ்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
கரீம் ஜனத், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, ஜெரால்டு கோட்ஸீ, தாசுன் ஷானகா, மஹிபால் லோம்ரோர்.
4. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ரஜத் படிதார், விராட் கோலி, பில் சால்ட், க்ருணால் பாண்டியா, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிம் டேவிட், ஜித்தேஷ் சர்மா, தேவ்தத் படிக்கல், நுவான் துஷாரா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கோப் பெத்தேல், ரோமாரியோ ஷெப்பர்டு, சூயாஷ் சர்மா, ஸ்வப்னில் சிங், யஷ் தயாள், அபிநந்தன் சிங், ராஷிக் தர்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, மயங்க் அகர்வால், டிம் செய்ஃபர்ட், லியம் லிவிங்ஸ்டன், மனோஜ் பாண்டேஜ், லுங்கி இங்கிடி, பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி, மோஹித் ரதீ.
5. தில்லி கேபிடல்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
அக்ஷர் படேல், கே.எல்.ராகுல், கருண் நாயர், அபிஷேக் போரெல், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், சமீர் ரிஸ்வி, அஷுட்டோஷ் சர்மா, விப்ராஜ் நிகம், அஜய் மண்டல், திரிபுரானா விஜய், மாதவ் திவாரி, மிட்செல் ஸ்டார்க், நடராஜன், முகேஷ் குமார், துஷ்மந்தா சமீரா, குல்தீப் யாதவ், நிதீத் ராணா (டிரேடிங்).
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
மோஹித் சர்மா, ஃபாஃப் டு பிளெஸ்ஸி, செதிக்குல்லா அடல், ஜேக் ஃபிரேசர் மெக்கர்க், மன்வந்த் குமார், தர்ஷன் நல்கண்டே, டோனோவன் ஃபெரைரா.
6. பஞ்சாப் கிங்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), நேஹல் வதேரா, பிரியன்ஷ் ஆர்யா, ஷஷாங் சிங், பைலா அவினாஷ், ஹர்னூர் பன்னு, முஷீர் கான், பிரப்சிம்ரன் சிங், விஷ்ணு வினோத், மார்கஸ் ஸ்டாய்னிஸ், மார்கோ யான்சென், அஸ்மதுல்லா ஓமர்சாய், சூர்யவன்ஷ் ஷெட்ஜ், மிட்செல் ஓவன், அர்ஷ்தீப் சிங், வைஷாக் விஜயகுமார், யஷ் தாக்குர், சேவியர் பார்ட்லெட், லாக்கி பெர்குசன், யுஸ்வேந்திர சஹால், ஹர்பிரீத் பிரார்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ஜோஷ் இங்லிஷ், ஆரோன் ஹார்டி, கிளன் மேக்ஸ்வெல், குல்தீப் சென், பிரவீன் துபே.
7. மும்பை இந்தியன்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ராபின் மின்ஸ், ரியான் ரிக்கல்டான், ஹார்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), நமன் திர், மிட்செல் சாண்ட்னர், வில் ஜாக்ஸ், கார்பின் போஸ்ச், ராஜ் பவா, டிரெண்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தீபக் சஹார், அஷ்வனி குமார், ரகு சர்மா, காஸன்ஃபர்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
சத்யநாரயண ராஜு, ரீஸ் டாப்ளே, கே.எல்.ஸ்ரீஜித், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், பெவான் ஜேக்கோப்ஸ், முஜீப் உர் ரஹ்மான், லிஸாத் வில்லியம்ஸ், விக்னேஷ் புதூர்.
8. லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), அப்துல் சமத், ஆயுஷ் பதோனி, அய்டன் மார்க்ரம், மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்க், ஹிம்மத் சிங், நிக்கோலஸ் பூரன், மிட்செல் மார்ஷ், ஷாபாஷ் அகமது, அர்ஷின் குல்கர்னி, மயங்க் யாதவ், ஆவேஷ் கான், மோஷின் கான், மணிமாறன் சித்தார்த், திக்வேஷ் ரதி, பிரின்ஷ் யாதவ், ஆகாஷ் சிங்.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
டேவிட் மில்லர், ரவி பிஷ்னோய், ஆகாஷ் தீப், ஆர்யன் ஜூயல், ஷமர் ஜோசப், யுவராஜ் சௌதரி, ராஜ்வர்தன் ஹங்கரேக்கர்.
9. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
தக்கவைக்கப்பட்ட வீரர்கள்
துருவ் ஜுரெல், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், குவெனா மாபாகா, லுஹான் டி பிரிடோரியஸ், நண்ட்ரே பர்கர், ரியான் பராக், சந்தீப் சர்மா, ஷிம்ரான் ஹெட்மேயர், ஷுபம் துபே, துஷார் தேஷ்பாண்டே, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், யுத்விர் சிங், ரவீந்திர ஜடேஜா (டிரேடிங்), சாம் கரண் (டிரேடிங்), டோனோவன் ஃபெரைரா (டிரேடிங்).
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
குனால் சிங் ரத்தோர், ஆகாஷ் மத்வால், அசோக் சர்மா, ஃபஸல் ஃபரூக்கி, குமார் கார்த்திகேயா, வனிந்து ஹசரங்கா, மஹீஷ் தீக்ஷனா.
10. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
பாட் கம்மின்ஸ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், அபிஷேக் சர்மா, அனிகேத் வர்மா, சமரன், இஷான் கிஷன், ஹெய்ன்ரிச் கிளாசன், நிதீஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷ் துபே, கமிந்து மெண்டிஸ், ஹர்ஷல் படேல், பிரைடான் கார்ஸ், ஜெயதேவ் உனத்கட், ஈஷன் மலிங்கா, ஸீசன் அன்சாரி.
விடுவிக்கப்பட்ட வீரர்கள்
முகமது ஷமி (டிரேடிங்), ஆடம் ஸாம்பா, ராகுல் சஹார், வியான் முல்டர், அபினவ் மனோகர், அதர்வா டைடு, சச்சின் பேபி.
