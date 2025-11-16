கொல்கத்தா டெஸ்ட்: இந்தியா வெற்றிபெற 124 ரன்கள் தேவை!

இந்தியா - தெ.ஆ. இடையேயான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கொல்கத்தாவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்திய அணி வெற்றிபெற 124 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் இன்னிங்ஸில் தெ.ஆ. 159க்கு ஆல் அவுட்டாக இந்திய அணி 189க்கு ஆல் அவுட்டானது. அடுத்து, இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் தெ.ஆ. 153-க்கு ஆல் அவுட்டானது.
இந்தியா சார்பில் ஜடேஜா 4, குல்தீப், சிராஜ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார்கள்.
தற்போது, இந்திய அணி 2 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 10 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
ஜெய்ஸ்வால், கே.எல்.ராகுல் விக்கெட்டினை மார்கோ யான்சென் வீழ்த்தினார்.
