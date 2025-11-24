கிரிக்கெட்

மீண்டும் பேட்டிங்கில் தடுமாறும் இந்தியா: 348 ரன்கள் பின்னிலை!

குவாஹாட்டி டெஸ்ட்டிலும் சொதப்பிவரும் இந்திய அணி குறித்து...
India's Dhruv Jurel walks off the field after losing his wicket on the third day of the second cricket test match between India and South Africa in Guwahati
ஆட்டமிழந்து வெளியேறும் துருவ் ஜுரெல், கொண்டாட்டத்தில் தெ.ஆ. வீரர்கள். படம்: ஏபி
Published on
Updated on
1 min read

குவாஹாட்டி டெஸ்ட்டிலும் இந்திய அணி மோசமாக பேட்டி செய்து வருகிறது.

மூன்றாம் நாளின் குளிர்பான இடைவேளைவரை இந்திய அணி 141 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

முதல் டெஸ்ட்டில் 124 ரன்களை அடிக்க முடியாமல் இந்திய அணி கொல்கத்தாவில் தோல்வியுற்றது.

தற்போது, குவாஹாட்டியிலும் இந்திய அணி 141 ரன்களுக்கு 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது.

இந்தியாவில் அதிகபட்சமாக ஜெய்ஸ்வால் 58 ரன்களை குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

தென்னாப்பிரிக்கா சார்பாக மார்கோ யான்சென் 4, சிமோன் ஹார்மர் 2, கேசவ் மகாராஜ் 1 விக்கெட்டும் எடுத்துள்ளார்கள்.

தற்போது, வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் விளையாடி வருகிறார்கள்.

Summary

The Indian team is also giving poor batting dispaly in the Guwahati Test.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

India
South Africa
Test
marco jansen

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com