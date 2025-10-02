கிரிக்கெட்

அகமதாபாத் டெஸ்ட்: சிராஜ் பந்துவீச்சினால் தடுமாறும் மே.இ.தீ.!

முதல் டெஸ்ட்டில் அசத்தும் இந்தியாவின் பந்துவீச்சு பற்றி...
India's Mohammed Siraj, left, celebrates the dismissal of West Indies' Brandon King on the first day of the first Test cricket match in Ahmedabad,
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் இந்திய வீரர் முகமது சிராஜ். படம்: ஏபி
Published on
Updated on
1 min read

மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்தியாவின் முகமது சிராஜ், மிகச் சிறப்பாக பந்துவீசி வருகிறார்.

டாஸ் வென்ற 15 ஓவர்கள் முடிவில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 4 விக்கட்டுகளை இழந்து 51 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளது.

இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி இரண்டு டெஸ்ட்டில் விளையாடுகிறது. அதன்படி முதல் டெஸ்ட்டினை அகமதாபாதில் விளையாடி வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி 4-ஆவது ஓவரில் முதல் விக்கெட்டைப் பறிகொடுத்தது.

அடுத்து, தொடர்ச்சியாக 7,10,12-ஆவது ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்தது.

இந்தியாவின் சார்பில் முகமது சிராஜ் 3 விக்கெட்டுகளும் பும்ரா 1 விக்கெட்டும் எடுத்துள்ளார்கள்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள் சார்பில் தற்போது ரோஷ்டன் சேஸ் 5 ரன்கள், ஷாய் ஹோப் 4 ரன்களுடனும் விளையாடி வருகிறார்கள்.

Summary

India's Mohammad Siraj has been bowling exceptionally well in the match against the West Indies.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

India
test match
ahamadabad
Mohammed Siraj
Siraj
West Indies

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com