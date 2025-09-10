ஐசிசி டி20 தரவரிசை வெளியீடு; இந்திய வீரர்கள் முன்னேற்றம்!

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் சிறந்த வீரர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை ஐசிசி இன்று (செப்டம்பர் 10) வெளியிட்டுள்ளது.
ஐசிசி வெளியிட்டுள்ள இந்த தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணியின் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ரவி பிஷ்னோய் மற்றும் வேகப் பந்துவீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் 6-வது மற்றும் 10-வது இடங்களுக்கு முறையே முன்னேறியுள்ளனர்.
இந்த தரவரிசைப் பட்டியலில் வருண் சக்கரவர்த்தி 4-வது இடத்தில் உள்ளார். இந்திய அணியின் மற்றொரு சுழற்பந்துவீச்சாளரான அக்ஷர் படேல் ஒரு இடம் முன்னேறி 13-வது இடத்தில் உள்ளார்.
பேட்டிங்கை பொருத்தவரையில், அபிஷேக் சர்மா 829 ரேட்டிங் புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் தொடர்கிறார். திலக் வர்மா இரண்டாவது இடத்திலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 6-வது இடத்திலும் உள்ளனர். யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஒரு இடம் சறுக்கி 11-வது இடத்தில் உள்ளார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் இருவரும் ஒரு இடம் முன்னேறி 26-வது மற்றும் 34-வது இடங்களில் முறையே உள்ளனர். ஆல்ரவுண்டர்களில் ஹார்திக் பாண்டியா முதலிடத்தில் தொடர்கிறார்.
