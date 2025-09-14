மகளிர் கிரிக்கெட்: ஆஸி. அணியிடம் இந்தியா போராடி தோல்வி!

பஞ்சாப் மாநிலம் முல்லான்புரில் இன்று(செப். 14) நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் ஆட்டத்தில் இந்தியா படுதோல்வியைச் சந்தித்தது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிரணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஸி. மகளிருக்கு எதிராக 281/7 ரன்கள் எடுத்து, சவாலான இலக்கை நிர்ணயித்திருந்தது.
ஆனால், அடுத்து களமிறங்கிய ஆஸ்திரேலிய அணி 44 ஓவர்களில் வெற்றி இலக்கை எட்டி அசத்தியது. 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே பறிகொடுத்த ஆஸ்திரேலியா 282 ரன்கள் திரட்டி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இதையும் படிக்க: மூவர் அரைசதம்: இந்திய மகளிரணி 281 ரன்கள்!
