மூவர் அரைசதம்: இந்திய மகளிரணி 281 ரன்கள்!

இந்திய மகளிரணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஸி. மகளிருக்கு எதிராக 281/7 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
அதிகபட்சமாக இந்திய வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் 64 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடவிருக்கிறது.
முதல் ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிரணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஸி. மகளிருக்கு எதிராக 281/7 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
இந்திய அணியில் பிரதிகா ராவல் 64, ஸ்மிருதி மந்தனா 58, ஹர்லின் தியோல் 54 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.
டாப் ஆர்டர் விக்கெட்டுக்குப் பிறகு சொதப்பியது/ ஆஸி. அணி சார்பில் மேகன் ஸ்கட் 2, நான்கு வீராங்கனைகள் தலா 1 விக்கெட்டையும் எடுத்தார்கள்.
ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக இந்தப் போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.