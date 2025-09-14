கிரிக்கெட்

மூவர் அரைசதம்: இந்திய மகளிரணி 281 ரன்கள்!

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய மகளிரணியின் பேட்டிங் குறித்து...
indian womens cricketer.
இந்திய மகளிரணி. படம்: பிசிசிஐ
இந்திய மகளிரணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஸி. மகளிருக்கு எதிராக 281/7 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

அதிகபட்சமாக இந்திய வீராங்கனை பிரதிகா ராவல் 64 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.

இந்தியாவுக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்துள்ள ஆஸ்திரேலிய மகளிரணி 3 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடவிருக்கிறது.

முதல் ஒருநாள் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய மகளிரணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் ஆஸி. மகளிருக்கு எதிராக 281/7 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

இந்திய அணியில் பிரதிகா ராவல் 64, ஸ்மிருதி மந்தனா 58, ஹர்லின் தியோல் 54 ரன்கள் எடுத்தார்கள்.

டாப் ஆர்டர் விக்கெட்டுக்குப் பிறகு சொதப்பியது/ ஆஸி. அணி சார்பில் மேகன் ஸ்கட் 2, நான்கு வீராங்கனைகள் தலா 1 விக்கெட்டையும் எடுத்தார்கள்.

ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக இந்தப் போட்டி இந்தியாவுக்கு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

Summary

The Indian women's team has scored 281/7 runs against the Aussie women at the end of 50 overs.

Australia
ODI cricket
ODI worldcup
Indian womens

