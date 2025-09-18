Sri Lanka and Afghanistan teams.
இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள். படங்கள்: எக்ஸ் / இலங்கை, ஆப்கன் கிரிக்கெட் வாரியம்.
கிரிக்கெட்

இலங்கை உடன் பலப்பரீட்சை: வாழ்வா? சாவா? நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான்!

ஆசிய கோப்பையில் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கான கடைசி வாய்ப்பு குறித்து...
Published on

ஆசிய கோப்பையில் சூப்பர் 4 சுற்றுக்கான கடைசி வாய்ப்பில் இலங்கை அணியும் ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் இன்றிரவு மோதுகின்றன.

குரூப் பி பிரிவில் இன்னும் ஓர் அணியும் அடுத்த சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தேர்வாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குரூப் ஏ பிரிவில் இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளன.

இலங்கை அணி முதல் போட்டியில் ஹாங் காங், வங்கதேசத்துடன் வென்று 4 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் இருந்தும் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வாகாமல் இருக்கிறது.

ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதல் போட்டியில் ஹாங் காங் உடன் வென்று, வங்கதேசத்துடன் தோல்வியுற்றது.

ஆப்கானிஸ்தான் வென்றாலும் இலங்கை மோசமாக தோற்காமல் இருந்தாலே, சூப்பர் 4 சுற்றுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஏனெனில், புள்ளிப் பட்டியலில் அவர்கள் 4+1.546 ஆக இருக்க, வங்கதேசம் 4-0.270ஆக இருக்கிறது.

ஆப்கன் புள்ளிப் பட்டியலில் 2+2.150-ஆக இருப்பதால் வென்றால் மட்டுமே சூப்பர் 4 சுற்றுக்குத் தகுதிபெறும். அதானால், இந்தப் போட்டி ஆப்கன் அணிக்கு வாழ்வா? சாவா? என்றிருக்கிறது.

Summary

Sri Lanka and Afghanistan will clash tonight in their last chance to qualify for the Super 4 round of the Asia Cup.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

srilanka
sri lanka
asia cup
Afghanistan
super 4
X
Dinamani
www.dinamani.com