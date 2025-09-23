கிரிக்கெட்

சூப்பர் 4: ஷாஹீன் ஷா அசத்தல்; 133 ரன்கள் எடுத்தது இலங்கை!

ஆசிய கோப்பையில் இலங்கை அணியின் பேட்டிங் குறித்து...
Pakistan cricket players celebrates the dismissal of Sri Lanka's Kusal Mendis during the Asia Cup Cricket match.
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் பாகிஸ்தான் வீரர்கள். படம்: ஏபி
ஆசிய கோப்பை சூப்பர் 4 சுற்றில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் இலங்கை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 133 ரன்களை எடுத்துள்ளது.

அதிகபட்சமாக கமிந்து மெண்டிஸ் அரைசதம் அடித்தார். ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார்.

ஷாஹீன் ஷா அஃப்ரிடி வீசிய போட்டியின் இரண்டாவது பந்திலேயே குசால் மெண்டிஸ் ஆட்டமிழந்தார்.

அடுத்து மூன்றாவது ஓவரில் பதும் நிசாங்காவும் ஆட்டமிழக்க, பவர்பிளே முடிவில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்த இலங்கை அணி நிதானமான ஆட்டத்தை கையில் எடுத்தது.

இறுதிவரை பொறுமையாக ஆடிய கமிந்து மெண்டிஸ் 44 பந்துகளில் 50 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார்.

பாகிஸ்தான் சார்பில் ஷாஹீன் ஷா 3 விக்கெட்டுகள், ஹுசைன் தலாத், ஹாரிஸ் ராஃப் தலா 2 விக்கெட்டுகளும் எடுத்தார்கள்.

