இறுதி ஆட்டத்துக்கு இந்தியா தகுதி

ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 16-ஆவது ஆட்டத்தில் இந்தியா 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசத்தை புதன்கிழமை வெற்றி கண்டது.
இதன் மூலமாக இந்தியா, முதல் அணியாக இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியது. நடப்பு சாம்பியன் இலங்கை வெளியேற்றப்பட்டது. இறுதி ஆட்டத்தின் மற்றொரு இடத்துக்காக பாகிஸ்தான் - வங்கதேசம் அணிகள் வியாழக்கிழமை (செப். 25) மோதுகின்றன.
முன்னதாக புதன்கிழமை ஆட்டத்தில், முதலில் இந்தியா 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 168 ரன்கள் சோ்க்க, வங்கதேசம் 19.3 ஓவா்களில் 127 ரன்களுக்கே ஆட்டமிழந்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற வங்கதேசம், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. இந்தியாவின் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய அபிஷேக் சா்மா - ஷுப்மன் கில் கூட்டணி, முதல் விக்கெட்டுக்கு 77 ரன்கள் சோ்த்தது.
கில் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 29 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, தொடா்ந்து வந்த ஷிவம் துபே 2 ரன்களுக்கு வெளியேறி அதிா்ச்சி அளித்தாா். 4-ஆவது பேட்டராக கேப்டன் சூா்யகுமாா் யாதவ் களம் புகுந்தாா்.
மறுபுறம், வங்கதேச பௌலிங்கை சிதறடித்த அபிஷேக் சா்மா 6 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்கள் உள்பட 75 ரன்களுக்கு ‘ரன் அவுட்’ ஆனாா். சூா்யகுமாரும் அதே ஓவரில் 5 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தாா்.
5-ஆவது வீரராக வந்த ஹா்திக் பாண்டியா, அதிரடியாக ஸ்கோரை உயா்த்தத் தொடங்கினாா். அடுத்த வீரரான திலக் வா்மா 5 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா்.
பின்னா் வந்த அக்ஸா் படேல், பாண்டியாவுடன் இணைய, அவா்கள் கூட்டணி 6-ஆவது விக்கெட்டுக்கு 39 ரன்கள் சோ்த்தது. 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 38 ரன்கள் எடுத்த பாண்டியா, இன்னிங்ஸின் கடைசி பந்தில் விக்கெட்டை இழந்தாா்.
முடிவில் அக்ஸா் படேல் 10 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தாா். வங்கதேச பௌலா்களில் ரிஷத் ஹுசைன் 2, தன்ஸிம் ஹசன், முஸ்டாஃபிஸுா் ரஹ்மான், முகமது சைஃபுதின் ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
அடுத்து 169 ரன்களை வெற்றி இலக்காகக் கொண்டு விளையாடிய வங்கதேசத்தில், தொடக்க வீரா் சைஃப் ஹசன் மட்டும் 3 பவுண்டரிகள், 5 சிக்ஸா்களுடன் 69 ரன்கள் சோ்த்து போராடி வீழ்ந்தாா்.
பா்வேஸ் ஹுசைன் இமோன் 21 ரன்களுக்கு வெளியேற, இதர பேட்டா்கள் ஒற்றை இலக்க ரன்னில் பெவிலியன் திரும்பினா். முடிவில் நசும் அகமது 4 ரன்களுடன் களத்தில் இருந்தாா்.
இந்திய பௌலா்களில் குல்தீப் யாதவ் 3, ஜஸ்பிரீத் பும்ரா, வருண் சக்கரவா்த்தி ஆகியோா் தலா 2, அக்ஸா் படேல், திலக் வா்மா ஆகியோா் தலா 1 விக்கெட் சாய்த்தனா்.
