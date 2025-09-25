இறுதியில் பாகிஸ்தான்; இந்தியாவுடன் மோதல் - வெளியேறியது வங்கதேசம்
ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியின் 17-ஆவது ஆட்டத்தில், பாகிஸ்தான் 11 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசத்தை வியாழ்க்கிழமை வீழ்த்தியது.
இந்த வெற்றியை அடுத்து பாகிஸ்தான் இறுதி ஆட்டத்துக்கு முன்னேறியது. அதில் இந்தியாவுடன் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 28) பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது.
முன்னதாக வங்கதேசத்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் 20 ஓவா்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 135 ரன்கள் எடுக்க, வங்கதேசம் 20 ஓவா்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 124 ரன்களே சோ்த்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற வங்கதேசம், ஃபீல்டிங்கை தோ்வு செய்தது. பாகிஸ்தான் இன்னிங்ஸில் சாஹிப்ஸாதா ஃபா்ஹான் 4 ரன்களுக்கும், சயிம் அயுப் ரன்னின்றியும் வெளியேறினா்.
ஃபகாா் ஜமான் 13 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்ப, ஹுசைன் தலத் 3, கேப்டன் சல்மான் அகா 2 பவுண்டரிகளுடன் 19 ரன்களுக்கு வீழ்ந்தனா். முகமது ஹாரிஸ் ஸ்கோரை நிதானமாக உயா்த்த, ஷாஹீன் அஃப்ரிதி 19 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தாா்.
ஹாரிஸ் 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 31 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட, முகமது நவாஸ் 1 பவுண்டரி, 2 சிக்ஸா்களுடன் 25 ரன்களுக்கு பெவிலியன் திரும்பினாா். ஓவா்கள் முடிவில் ஃபஹீம் அஷ்ரஃப் 14, ஹாரிஸ் ரௌஃப் 3 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
வங்கதேச பௌலா்களில் தஸ்கின் அகமது 3, மெஹெதி ஹசன், ரிஷத் ஹுசைன் ஆகியோா் தலா 2, முஸ்டாஃபிஸுா் ரஹ்மான் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
அடுத்து, 136 ரன்களை நோக்கி விளையாடிய வங்கதேச அணியில், ஷமிம் ஹுசைன் 2 சிக்ஸா்களுடன் 30 ரன்கள் அடித்ததே அதிகபட்சமாகும். சைஃப் ஹசன் 18, மஹெதி மஹெதி ஹசன் 11, நூருல் ஹசன் 16, தன்ஸிம் ஹசன் சகிப் 10 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
பா்வேஸ் ஹுசைன் 0, தௌஹித் ஹிருதய் 5, கேப்டன் ஜாகா் அலி 5, தஸ்கின் அகமது 4 ரன்களுக்கு நடையைக் கட்டினா். ஓவா்கள் முடிவில் ரிஷத் ஹுசைன் 16, முஸ்டாஃபிஸுா் ரஹ்மான் 6 ரன்களுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஷாஹீன் அஃப்ரிதி, ஹாரிஸ் ரௌஃப் ஆகியோா் தலா 3, சயிம் அயுப் 2, முகமது நவாஸ் 1 விக்கெட் வீழ்த்தினா்.