ஐபிஎல் 2026: 154 கி.மீ/மணி வேகத்தில் பந்துவீசிய குஜராத் வீரர்!

ஐபிஎல் 2026 சீசனிலேயே குஜராத் டைட்டன்ஸ் வீரர் அசோக் சர்மா அதிவேகமாக பந்துவீசியுள்ளார். ராஜஸ்தானி பிறந்த 23 வயதான அசோக் சர்மா 154.2 கிமீ/மணி வேகத்தில் பந்து வீசி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார்.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 210/6 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய குஜராத் அணி 20 ஓவர்களில் 204/8 ரன்கள் எடுத்து தோல்வியுற்றது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் அணியின் வீரர் அசோக் சர்மா 15.5ஆவது ஓவரின்போது ஓவர்களில் 154.2 கிமீ/மணி வேகத்தில் பந்து வீசி அசத்தினார். யார்க்கர் பந்தாக வீசிய இந்தப் பந்தில் ரன் ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னதாக லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் ஆன்ரிச் நோர்க்யா 150.0 கி.மீ./மணி வேகத்தில் பந்துவீசி இருந்தார். கொல்கத்தாவின் கார்த்திக் தியாகி 149.7 கி.மீ./மணி வேகத்தில் பந்துவீசி இருந்தார்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் 2011ல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு விளையாடிய ஷான் டைட் 157.71 கி.மீ./மணி வேகத்தில் பந்துவீசி முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.
ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிவேகமாக பந்துவீசியவர்கள்
1. ஷான் டைட் - 157.71 கி.மீ./மணி (ராஜஸ்தான், 2011)
2. லாக்கி பெர்குசன் - 157.3 கி.மீ./மணி (குஜராத், 2022)
3. உம்ரான் மாலிக் - 157 கி.மீ./மணி (சன்ரைசர்ஸ், 2022)
4. மயங்க் யாதவ் - 156.7 கி.மீ./மணி (லக்னௌ, 2024)
5. ஆன்ரிச் நோர்க்யா- 156.2 கி.மீ./மணி (தில்லி கேபிடல்ஸ், 2020)
6. அசோக் சர்மா - 154.2 கி.மீ./மணி ( குஜராத் டைட்டன்ஸ், 2026)
GT vs RR: Ashok Sharma delivers fastest ball of IPL 2026.
