19 ஆண்டு ஐபிஎல் வரலாற்றில் மோசமான சாதனையில் இணைந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மோசமான சாதனையில் இணைந்துள்ளது. முதல் 6 போட்டிகளில் வெற்றிபெறாத அணிகளின் வரிசையில் கொல்கத்தா அணியும் இணைந்துள்ளது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 180 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாக, அடுத்து விளையாடிய குஜராத் 19.4 பந்துகளில் 181/5 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.
இந்த சீசனில் கொல்கத்தா அணி 6 போட்டிகளில் விளையாடி ஒன்றில்கூட வெற்றி பெறாதது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு போட்டியில் மழையில் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதால் 1 புள்ளி வழங்கப்பட்டது.
தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது. இதற்கு முன்னதாக ஐபிஎல் வரலாற்றில் தனது முதல் 6 போட்டிகளில் வெற்றிபெறாத அணிகளின் வரிசையில் கொல்கத்தா அணியும் இணைந்துள்ளது.
முன்னதாக, டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் (2012), தில்லி கேபிடல்ஸ் (2013), ஆர்சிபி (2019), மும்பை இந்தியன்ஸ் (2022) ஆகிய அணிகளுடன் தற்போது கொல்கத்தா (2026) அணியும் இணைந்துள்ளது.
இதுவரை நடந்த ஐபிஎல் போட்டிகளில் முதல் 7 போட்டிகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி (2022 சீசனில்) தோல்வியுற்றிருக்கிறது. இதுதான், இதுவரையான ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான சாதனையாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Kolkata Knight Riders join the list of worst records in the 19-year history of the IPL!
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறை... கேகேஆர் அணிக்கு முதல் வெற்றி எப்போது?
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸுக்கு எதிராக லக்னௌ பந்துவீச்சு!
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதுக்கு எதிராக கொல்கத்தா பந்துவீச்சு! முதல் வெற்றி யாருக்கு?
ஐபிஎல் 2026: கொல்கத்தாவுக்கு எதிராக மும்பை பந்துவீச்சு!
வீடியோக்கள்
கான்சிட்டி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தஸ்ஸாடியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பவழ மல்லி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
UN Kannan Interview | விஜய் இன்னொரு விஜயகாந்த் | TN Election 2026 | TVK Vijay | MK Stalin
தினமணி செய்திச் சேவை