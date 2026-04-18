Dinamani
பொன்னேரி: பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! மு.க. ஸ்டாலின் பெயரைக் குறிப்பிடவில்லை!டிரம்ப்புக்கு மோடி; அதுபோல தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு ஒரு கூட்டாளி முதல்வர் தேவை! ராகுல் பேச்சுபெரம்பூர் வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் பெயர் எங்கே இருக்கும்?வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் எங்கே இடம்பிடிப்பது முக்கியம்?திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் நாளை விஜய் பிரசாரத்துக்கு அனுமதி!தமிழகம் வந்தார் ராகுல் காந்தி!மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை, டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏப். 23 வரை மழைக்கு வாய்ப்பு
/
கிரிக்கெட்

19 ஆண்டு ஐபிஎல் வரலாற்றில் மோசமான சாதனையில் இணைந்த கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்!

News image

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி. - படம்: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 9:14 am

ஐபிஎல் வரலாற்றில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி மோசமான சாதனையில் இணைந்துள்ளது. முதல் 6 போட்டிகளில் வெற்றிபெறாத அணிகளின் வரிசையில் கொல்கத்தா அணியும் இணைந்துள்ளது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த கொல்கத்தா கொல்கத்தா அணி 20 ஓவர்களில் 180 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாக, அடுத்து விளையாடிய குஜராத் 19.4 பந்துகளில் 181/5 ரன்கள் எடுத்து வென்றது.

இந்த சீசனில் கொல்கத்தா அணி 6 போட்டிகளில் விளையாடி ஒன்றில்கூட வெற்றி பெறாதது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு போட்டியில் மழையில் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டதால் 1 புள்ளி வழங்கப்பட்டது.

தற்போது கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கிறது. இதற்கு முன்னதாக ஐபிஎல் வரலாற்றில் தனது முதல் 6 போட்டிகளில் வெற்றிபெறாத அணிகளின் வரிசையில் கொல்கத்தா அணியும் இணைந்துள்ளது.

முன்னதாக, டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் (2012), தில்லி கேபிடல்ஸ் (2013), ஆர்சிபி (2019), மும்பை இந்தியன்ஸ் (2022) ஆகிய அணிகளுடன் தற்போது கொல்கத்தா (2026) அணியும் இணைந்துள்ளது.

இதுவரை நடந்த ஐபிஎல் போட்டிகளில் முதல் 7 போட்டிகளில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி (2022 சீசனில்) தோல்வியுற்றிருக்கிறது. இதுதான், இதுவரையான ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக மோசமான சாதனையாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Kolkata Knight Riders join the list of worst records in the 19-year history of the IPL!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

21 மணி நேரங்கள் முன்பு