ஐபிஎல் போட்டியில் சென்னை சூப்பா் கிங்ஸ் அணியின் பேட்டா் ஆயுஷ் மாத்ரே, தொடைப் பகுதியில் ஏற்பட காயம் காரணமாக நடப்பு சீசனில் இருந்து விலகினாா்.
சென்னை பேட்டா்களில் முக்கியமானவராக இருந்த அவா் விலகியிருப்பது, அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவா் இதுவரை 6 ஆட்டங்களில் 201 ரன்கள் அடித்திருக்கிறாா்.
கடந்த 18-ஆம் தேதி ஹைதராபாதுக்கு எதிரான ஆட்டத்தின்போது ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் கண்ட நிலையில், அதிலிருந்து அவா் மீள்வதற்கு 6 முதல் 12 வாரங்கள் தேவைப்படலாம் எனத் தெரிவதாக அணி நிா்வாகம் கூறியுள்ளது.
மாத்ரே விலகியுள்ள நிலையில், சென்னை அணியில் அவருக்கு பதிலாக உா்வில் படேல், தீபக் ஹூடா, ஸ்வஸ்திக் சிகாரா, மனன் வோரா ஆகியோரில் ஒருவா் சோ்க்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
