கடைசிப் பந்து சிக்ஸரால் மாறிய ஆட்டத்தின் போக்கு: சூப்பர் ஓவரில் கொல்கத்தா ‘த்ரில்’ வெற்றி!

ஐபிஎல் தொடரின் ஒரு பகுதியாக லக்னௌ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் -கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் இடையிலான 38-ஆவது ஆட்டம் டையில் முடிந்தது. இதையடுத்து சூப்பர் ஓவர் கடைப்பிடிக்கப்பட்டதில் கொல்கத்தா 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் லக்னௌவை வீழ்த்தியது.
கொல்கத்தா தரப்பில் கேப்டன் ரஹானே - டிம் சைபெர்ட் களமிறங்கினர். ரஹானே 10 ரன்களுக்கும், சைபெர்ட் ரன் ஏதுமின்றியும் மோஷின் கான் பந்தில் அவுட்டாகினர்.
ரிங்கு சிங் அபாரம் 83: மறுமுனையில் அபாரமாக ஆடிய ரிங்கு சிங் 5 சிக்ஸர், 7 பவுண்டரியுடன் 51 பந்துகளில் 87 ரன்களை விளாசி கடைசி வரை களத்தில் இருந்தார். திக்வேஷ் ரதி வீசிய கடைசி 20-ஆவது ஓவரில் 4 சிக்ஸர்களை விளாசினார் ரிங்கு சிங்.
கொல்கத்தா 155/7: நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 155/7 ரன்களைச் சேர்த்தது கொல்கத்தா,. மோஷின் கான் அசத்தல் 5 விக்கெட்: பெüலிங்கில் லக்னௌ தரப்பில் அசத்தலாக பந்துவீசிய மோஷின் கான் 5 விக்கெட்டுகளை சாய்த்தார்.
156 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற நிலையில் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் தரப்பில் எய்டன் மார்க்ரம்-மிட்செல் மார்ஷ் களமிறங்கினர். மார்க்ரம் 31, மார்ஷ் 2 என அவுட்டாகி பெவிலியன் திரும்பினர். கேப்டன் ரிஷப் பந்த் 1 சிக்ஸர், 4 பவுண்டரியுடன் 42 ரன்களை எடுத்து அவுட்டானார்.
கடைசிப் பந்தில் சிக்ஸர்: ஒரு பந்தில் 7 ரன்கள் வெற்றிக்கு தேவை என்ற நிலையில் முகமது சமி கடைசி பந்தில் சிக்ஸர் அடித்தால். இதனால் இரு அணிகளின் ஸ்கோர் சமநிலையை அடைந்தது.
லக்னௌ 155/8: நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் லக்னௌ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் 155/8 ரன்களை சேர்த்தது.
சூப்பர் ஓவர்: இரு அணிகளும் சமமான ஸ்கோரை பெற்றதால் ஆட்டம் டையில் முடிந்தது. இதனால் சூப்பர் ஓவர் கடைபிடிக்கப்பட்டது. கொல்கத்தா தரப்பில் சுனில் நரைன் வீசி 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பூரண், மார்க்ரம் அவுட்டானார்கள். 1 ரன்னுக்கு 2 விக்கெட்டை இழந்தனர்.
பின்னர் ஆடிய கொல்கத்தா அணி தரப்பில் பிரின்ஸ் யாதவ் வீசிய பந்தில் பவுண்டரி விளாசினார் ரிங்கு சிங். இதன் மூலம் சூப்பர் ஓவரில் 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது கொல்கத்தா.
