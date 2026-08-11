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கிரிக்கெட்

லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் ஃப்ளின்டாஃப்பின் மகன் ராக்கியின் முதல் சதம்!

இங்கிலாந்தின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் ஃப்ளின்டாஃப்பின் மகன் ராக்கி ஃப்ளின்டாஃப் முதல் சதம் குறித்து...

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ராக்கி ஃப்ளின்டாஃப் - படம்: எக்ஸ் / லங்காஷயர் கிரிக்கெட்

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 8:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இங்கிலாந்தின் முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் ஃப்ளின்டாஃப்பின் மகன் ராக்கி ஃப்ளின்டாஃப் (18 வயது) லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் முதல் சதம் அடித்துள்ளார்.

உலக அளவில் ஆல்ரவுண்டர்கள் வரிசையில் ஆண்ட்ரூ ஃப்ளின்டாஃப் இடம்பிடிப்பார் என்றே பல கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கூறி வருகிறார்கள். தற்போது, இவரது மகனும் அதைப்போலவே உருவாகி வருகிறார்.

இங்கிலாந்தில் நடைபெறும் ஒருநாள் கோப்பையில் ராக்கி ஃப்ளின்டாஃப் லங்காஷயர் அணியில் விளையாடி வருகிறார். இங்கிலாந்தின் யு19 கிரிக்கெட்டில் 16 வயதிலேயே சதம் அடித்து வரலாற்றில் இடம்பிடித்தார்.

லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் சாமர்செட்டுக்கு எதிராக நடைபெற்றுவரும் போட்டியில் இவர் தனது முதல் சதம் அடித்து அசத்தியுள்ளார். இந்தத் தொடரில் 293 ரன்கள் குவித்துள்ள இவரது சராசரி 73.25ஆக இருக்கிறது.

இந்தப் போட்டியில், ஐந்தாம் இடத்தில் களமிறங்கிய 65 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார். இறுதியில் 76 பந்துகளில் 123 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இதில் 10 பவுன்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். இறுதியில் இந்த அணி 443/6 ரன்கள் குவித்தது. லிஸ்ட் ஏ தொடரில் இந்த அணியில் அதிகபட்ச ஸ்கோர் இது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

சமீபத்தில் ஃப்ளின்டாஃப் இங்கிலாந்து லயன்ஸ் அணியில் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து விலகினார். அடுத்ததாக ஆஸ்திரேலியாவில் சிட்னி தண்டர் அணிக்கு பயிற்சியாளராக செயல்படுவார் எனக் கூறப்படுகிறது.

Summary

Rocky Flintoff blazes maiden Lancashire century off 65 balls

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