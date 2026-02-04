யு19 உலகக் கோப்பை: சதமடித்த ஆப்கன் வீரர் ரொனால்டோ பாணியில் கொண்டாட்டம்!

இந்தியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஆப்கன் வீரர் ஃபைசல் ஷினோஜடா (17 வயது) சதம் அடித்து அசத்தினார்.
சதம் அடித்த மகிழ்ச்சியில் கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பாணியில் கொண்டாடினார்.
இந்தியாவுக்கு எதிரான அரையிறுதி ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் பேட்டிங் செய்து வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தில் களமிறங்கிய ஆப்கன் வீரர் ஃபைசல் ஷினோஜடா அசத்தலாக விளையாடி சதம் அடித்தார். இந்த உலகக் கோப்பையில் இது அவரது 2-ஆவது சதம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரபல கால்பந்து வீரர் ரொனால்டோ பாணியில் கொண்டாடிய அவர் பிறகு தனது மதத்தின்படி சஜ்தா முறையில் தரையில் குனிந்து ஆடுகளத்துக்கு நன்றி கூறினார்.
ஆப்கன் அணி 45 ஓவர்களில் 253-2 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஃபைசல் ஷினோஜடா 104*, உசைருல்லாஹ் நியாசாய் 71* ரன்களுடன் விளையாடி வருகிறார்கள்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.