டி20 உலகக் கோப்பை அறிமுகப் போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா கோல்டன் டக்!

இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் அபிஷேக் சர்மா டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அவரது அறிமுகப் போட்டியில் அவர் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே டக் அவுட் ஆனார்.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்து வருகிறது.
அறிமுகப் போட்டியில் கோல்டன் டக்!
இந்திய அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் களமிறங்கினர். அதிரடி ஆட்டத்துக்கு சொந்தக்காரரான அபிஷேக் சர்மா அவர் சந்தித்த முதல் பந்திலேயே ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சியளித்தார்.
அமெரிக்க அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளரான அலி கான் அபிஷேக் சர்மாவின் விக்கெட்டினை வீழ்த்தினார். அமெரிக்க அணி அபிஷேக் சர்மாவுக்கென சரியான இடத்தில் ஃபீல்டிங்கை நிறுத்தி அவரது விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றியது.
சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் அதிரடியில் மிரட்டி வரும் அபிஷேக் சர்மா, அவரது டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடர் பயணத்தை கோல்டன் டக்கில் தொடங்கியுள்ளார்.
டி20 உலகக் கோப்பை அறிமுகப் போட்டியில் டக் அவுட்டான இந்திய வீரர்கள்
கௌதம் கம்பீர்
ஆஷிஷ் நெஹ்ரா*
ஷர்துல் தாக்குர்
தீபக் ஹூடா
அபிஷேக் சர்மா*
(* - கோல்டன் டக்)
