கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: மே.இ.தீ. அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து பந்துவீச்சு!

டி20 உலகக் கோப்பையின் இரண்டாவது போட்டி குறித்து...
west indies and scotland team captains
மே.இ.தீ., ஸ்காட்லாந்து அணியின் கேப்டன்கள்.படம்: ஐசிசி
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பையின் இரண்டாவது போட்டியில் ஸ்காட்லாந்து அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

டாஸில் தோல்வியுற்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.

குரூப் சி பிரிவில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியும் ஸ்காட்லாந்து அணியும் அதனதன் முதல் போட்டியில் மோதுகின்றன.

டாஸ் வென்று ஸ்காட்லாந்து அணியின் கேப்டன் ரிச்சி பெரிங்டன் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.

முதல் போட்டியில் நெதர்லாந்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் அணி கடைசி ஓவரில் த்ரில் வெற்றி பெற்றது.

முன்னாள் சாம்பியன்களான மே.இ.தீ. அணியை ஸ்காட்லாந்து அணி வீழ்த்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

இன்றிரவு இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் மூன்றாவது போட்டியில் மோதுகின்றன

ஸ்காட்லாந்து: ஜியார்ஜ் முன்சே, மேத்திவ் கிராஸ், பிரண்டன் மெக்முல்லன், மைக்கேல் ஜோன்ஸ், டாம் ப்ரூஸ், ரிச்சி பெர்ரிங்டன், மைக்கேல் லீஸ்க், ஆலிவர் டேவிட்சன், மார்க் வாட், பிராட் கர்ரீ, சஃப்யான் ஷரீஃப்.

மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: பிரண்டன் கிங், ஷாய் ஹோப், ஷிம்ரோன் ஹெட்மயர், ரோமன் பவல், ஷெர்ஃபானே ரூதர்போர்டு, ஜேசன் ஹோல்டர், ரொமாரியோ ஷெப்பர்டு, அகீல் ஹொசைன், மேத்திவ் போர்ட், குடகேஷ் மோட்டி, ஷமேர் ஜோசப்.

west indies and scotland team captains
ஐஎஸ்பிஎல்: முதல்முறையாக கோப்பை வென்ற சூர்யாவின் சென்னை சிங்கம்ஸ்!
Summary

Scotland opt to bowl against west indies in T20 world cup.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Scotland
West Indies
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.