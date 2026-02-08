கிரிக்கெட்

அசத்தும் நேபாள அணி..! 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறும் இங்கிலாந்து!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 5-ஆவது போட்டி குறித்து...
England and nepal team captain
இங்கிலாந்து, நேபாளம் அணியின் கேப்டன்கள். படம்: ஐசிசி
டி20 உலகக் கோப்பையின் 5-ஆவது போட்டியில் நேபாளத்துக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது.

பேட்டிங் செய்துவரும் இங்கிலாந்து அணி 6.1 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பையின் 5-ஆவது போட்டி மும்பையில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து பேட்டிங் செய்து வருகிறது. 6.1 ஓவர்களில் 57/3 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

பில் சால்ட், ஜாஸ் பட்லர் இருவரும் பவர்பிளே ஓவர்களிலே ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளிதக்க, 6.1ஆவது ஓவரில் டாம் பான்டனும் ஆட்டமிழ்ந்தார்.

கற்றுக்குட்டி அணியான நேபாளத்துக்கு எதிராக இங்கிலாந்து அணியின் இந்த பேட்டிங் சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

