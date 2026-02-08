கிரிக்கெட்

சொந்த மண்ணில் இலங்கை அணி வெற்றியுடன் உலகக் கோப்பையை தொடங்குமா?

சொந்த மண்ணில் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடும் இலங்கை அணி இந்த தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்குமா என்பது குறித்து...
sri lankan players
இலங்கை அணி வீரர்கள் படம் | இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் (எக்ஸ்)
Updated on
1 min read

சொந்த மண்ணில் டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடும் இலங்கை அணி இந்த தொடரை வெற்றியுடன் தொடங்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அந்த அணியின் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாக இலங்கை அணி அதன் சொந்த மண்ணில் இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடியது. இந்த டி20 தொடரை 0-3 என்ற கணக்கில் இலங்கை அணி முழுமையாக இழந்தது.

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடருக்கு முன்பாக இலங்கை அணி அதன் சொந்த மண்ணில் டி20 தொடரை முழுமையாக இழந்தது அந்த அணியின் தன்னம்பிக்கையை சற்று பாதித்திருக்கும். இந்த சூழலில், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இலங்கை அணி அதன் முதல் போட்டியில் அயர்லாந்து அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது.

இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் செய்த தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு, சொந்த மண்ணில் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டிய கட்டாயத்தில் இலங்கை அணி உள்ளது. அந்த அணியின் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்க முதல் போட்டியில் கண்டிப்பாக அயர்லாந்தை வீழ்த்தியாக வேண்டும். இலங்கை அணியில் வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக விளையாடாததே அந்த அணிக்கு பெரும் பின்னடைவாக உள்ளது.

இலங்கை அணியின் டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் ஓரளவுக்கு நன்றாக விளையாடுகிறார்கள். டாப் ஆர்டரில் பதும் நிசங்கா மற்றும் குசல் மெண்டிஸ் நன்றாக விளையாடுகிறார்கள். மிடில் ஆர்டர் நன்றாக விளையாட வேண்டும். இக்கட்டான நேரங்களில் மூத்த வீரர்கள் பொறுப்புடன் விளையாடி அணிக்கு வெற்றி பெற்றுத் தர வேண்டும்.

இலங்கை அணி அதன் முதல் போட்டியில் அயர்லாந்தை எதிர்த்து விளையாடுகிறது. அண்மையில் அயர்லாந்து அணி நன்றாக விளையாடி டி20 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று வருகிறது. பால் ஸ்டிரிலிங் தலைமையிலான அயர்லாந்து அணியில் ஹாரி டெக்டார் மற்றும் ஜோஷ் லிட்டில் போன்ற முக்கியமான வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.

கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையில் அறிமுகமான அயர்லாந்து அணி, அதன் பின் 8 முறை டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் விளையாடியுள்ளது. ஒவ்வொரு டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரிலும் விளையாடும் அயர்லாந்து அணி, தன்னை கடும் போட்டியாளராக மாற்றிக் கொண்டுள்ளது. அண்மையில் இத்தாலி மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு எதிரான டி20 தொடர்களை வென்ற தன்னம்பிக்கையுடன் அயர்லாந்து அணி இந்த உலகக் கோப்பைத் தொடரில் களமிறங்குகிறது.

Summary

Regarding whether the Sri Lankan team, playing the T20 World Cup series on home soil, will start the tournament with a win...

சூர்யகுமார் யாதவ் கிண்டல் செய்வதாக நினைத்தேன்: முகமது சிராஜ்

