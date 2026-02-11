கிரிக்கெட்

மிட்செல் மார்ஷுக்கு காயம்: ஸ்டீவ் ஸ்மித் அணியில் சேர்ப்பு!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 14-ஆவது போட்டி குறித்து...
Mitchell Marsh, Steve Smith.
மிட்செல் மார்ஷ், ஸ்டீவ் ஸ்மித். படம்: கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா
டி20 உலகக் கோப்பையின் 14-ஆவது போட்டியில் அயர்லாந்துக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியா விளையாடுகிறது.

டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து, 17 ஓவர்களில் 149/5 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அணியில் மிட்செல் மார்ஸுக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் அவர் போட்டியில் விளையாடவில்லை. அவருக்குப் பதிலாக டிராவிஸ் ஹெட் கேப்டனாக செயல்படுகிறார்.

மிட்செல் மார்ஷுக்குப் பதிலாக கேப்டனாக அடுத்த போட்டிகளில் விளையாட ஸ்டீவ் ஸ்மித் அணியில் இணைக்கப்பட்டதாக கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா தெரிவித்துள்ளது.

இருப்பினும் பிளேயிங் லெவனில் ஸ்டீவ் ஸ்மித் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏற்கெனவே, கம்மின்ஸ், ஹேசில்வுட் காயத்தால் வெளியேறிய நிலையில், மிட்செல் மார்ஷும் தொடரிலிருந்து வெளியேறுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

