கிரிக்கெட்

நேபாளத்துக்கு எதிராக இத்தாலி பந்துவீச்சு..! முதல் வெற்றியைப் பெறப்போவது யார்?

டி20 உலகக் கோப்பையின் 17-ஆவது போட்டி குறித்து...
Italy's captain Wayne Madsen, right, Nepal's captain Rohit Paudel have a chat before the coin toss of the T20 World Cup cricket match between Italy and Nepal in Mumbai.
நேபாளம், இத்தாலி அணியின் கேப்டன்கள். படம்: ஏபி
டி20 உலகக் கோப்பையின் 17-ஆவது போட்டியில் இத்தாலி அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

மும்பை வான்கடேவில் நடைபெறும் நேபாளத்துக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் இத்தாலி அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.

குரூப் சி பிரிவில் இந்த இரு அணிகளுமே தங்களது முதல் வெற்றிக்கான முனைப்பில் இருக்கிறார்கள்.

இந்தப் போட்டியில் தோற்கும் அணி குரூப் சி பிரிவில் கடைசி இடத்தைப் பிடிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

குரூப் சி பிரிவில் புள்ளிப் பட்டியல்

1. மேற்கிந்தியத் தீவுகள் - 4 (+1.625) புள்ளிகள்

2. ஸ்காட்லாந்து - 2 (+0.950) புள்ளிகள்

3. இங்கிலாந்து - 2 (-0.650) புள்ளிகள்

4. நேபாளம் - 0 (-0.200) புள்ளிகள்

5. இத்தாலி - 0 (-3.650) புள்ளிகள்

டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற இலங்கை!
Summary

Italy bowling against Nepal..! Who will get the first win in T20 World Cup.

