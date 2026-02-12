டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற இலங்கை!

டி20 உலகக் கோப்பை 2026-ல் இலங்கை அணி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.
ஓமனுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இலங்கை அணி 105 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
ஓமனுக்கு எதிராக, இலங்கை அணி 20 ஓவர்களில் 225/5 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இந்தப் போட்டியில் ஷனாகா 19 பந்துகளில் வேகமாக அரைசதம் அடித்து சாதனை படைத்தார்.
இந்தப் போட்டியில் அதிகபட்சமாக, குசல் மெண்டிஸ் 61, பவன் ரத்நாயகே 60 ரன்களும் எடுத்தார்கள்.
அடுத்து விளையாடிய ஓமன் அணி 20 ஓவர்களில் 120/9 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.
இந்த அணியில், அதிகபட்சமாக முகமது நதீம் 53 ரன்கள் எடுத்து அணியின் மோசமான தோல்வியை தடுத்து நிறுத்தினார்.
டி20 உலகக் கோப்பையில் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற அணிகள்
1. இலங்கை - 172 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2007, கென்யாவுக்கு எதிராக)
2. மே.இ.தீ. - 134 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2024, உகாண்டாவுக்கு எதிராக)
3. தெ.ஆ. - 130 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2009, ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக)
4. ஆப்கானிஸ்தான் - 130 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2021, ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக)
5. ஆப்கானிஸ்தான் - 125 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2024, ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிராக)
6. இங்கிலாந்து - 116 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2012, ஆப்கனுக்கு எதிராக)
7. இலங்கை - 105 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் (2026, ஓமனுக்கு எதிராக)
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.