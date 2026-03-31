கத்தனார் டிரைலர்!
ரோஜின் தாமஸ் இயக்கத்தில், ஜெய சூர்யா, அனுஷ்கா ஷெட்டி நடிப்பில் உருவாகி உள்ள கத்தனார் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
Updated On :31 மார்ச் 2026, 2:50 pm
படத்தில் பிரபு தேவா, ஹரிஷ் உத்தமன், வினீத், தேவிகா சஞ்சய் மற்றும் நிதீஷ் பரத்வாஜ் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
அமானுஷ்யம் நிறைந்த படமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற நிலையில் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தியுள்ளது.
திரைப்படமானது, விஎஃப்எக்ஸ் ஹாரர் கதை என்பதால் ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.
Kathanar - Official Trailer (Tamil)
