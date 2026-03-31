ஜெயசூர்யா, அனுஷ்காவின் கத்தனார் டிரைலர்!
நடிகர்கள் ஜெய சூர்யா, அனுஷ்கா ஷெட்டி நடிப்பில் உருவான கத்தனார் திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
மலையாளத்தில் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகிவரும் திரைப்படம் கத்தனார். ஹாரர் திரில்லர் படமான இதில் நாயகனாக ஜெய சூர்யாவும் நாயகியாக அனுஷ்கா ஷெட்டியும் நடிக்கின்றனர்.
ரோஜின் தாமஸ் இயக்கத்தில் உருவாகும் இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். விஎஃப்எக்ஸ் ஹாரர் கதை என்பதால் ரசிகர்களிடம் பெரிய எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
மேலும், டிரைலர் காட்சியில் சுவாரஸ்யமான முடிச்சுகள் இருப்பது கவனம் ஈர்த்துள்ளது. மலையாளம், தமிழ் உள்பட இப்படம் 15 மொழிகளில் வெளியாகவுள்ளது.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...