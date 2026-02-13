ரென்ஷா போராட்டம் வீண்..! ஆஸி.க்கு அதிர்ச்சியளித்த ஜிம்பாப்வே!

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணியின் முஜர்பானி 4 விக்கெட்டுகள், பிராட் எவான்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார்கள்.
கொழும்பிவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸி. பந்துவீசியது.
முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜிம்பாப்வே அணி 20 ஓவர்களில் 169/2 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து விளையாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி 19.3 ஓவர்களில் 146 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
ஆஸி. அணியில் தனியாளாகப் போராடிய மாட் ரென்ஷா 65 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். ஆஸ்திரேலிய வீரர்கள் டிம் டேவிட், கேமரூன் கிரீன் ட்க் அவுட் ஆனார்கள்.
முன்னதாக, 2007 உலகக் கோப்பையில் ஜிம்பாப்வே அணி ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியிருந்தது.
