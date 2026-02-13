ஜிம்பாப்வே அணியில் பிரண்டன் டெய்லர் விலகல்..! பென் கரண் சேர்ப்பு!

ஜிம்பாப்வே அணியின் மூத்த வீரர் பிரண்டன் டெய்லர் (40 வயது) காயம் காரணத்தினால் நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகியுள்ளார்.
விக்கெட் கீப்பர் பேட்டரான இவருக்குப் பதிலாக பென் கரண் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
ஜிம்பாப்வே அணி தனது முதல் டி20 உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்றபோது விளையாடிய பிரண்டன் டெய்லர் (40 வயது) தற்போது தசைப் பிடிப்பு காரணங்களால் விலகியுள்ளார்.
கடந்த 2004-ல் அறிமுகமான பிரண்டன் டெய்லர் இதுவரை 36 டெஸ்ட், 207 ஒருநாள், 59 டி20 போட்டிகளில் ஜிம்பாப்வே அணிக்காக விளையாடியுள்ளார்.
இன்று காலையில் நடந்த போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலியாவை 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.
இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பென் கரண் சமீபத்தில் ஜிம்பாப்வே அணியில் சேர்ந்தார். இவர் சாம் கரணின் சகோதரர் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.
பென் கரண் நல்ல ஆல்ரவுண்டர் என்பதால், ஜிம்பாப்வே அணிக்கு கூடுதல் பலத்தைச் சேர்ப்பார் எனக் கருத்தப்படுகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.