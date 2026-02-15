கிரிக்கெட்

ஹோல்டர் 4 விக்கெட்டுகள்: சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேற மே.இ.தீ. அணிக்கு 134 ரன்கள் தேவை!

டி20 உலகக் கோப்பையின் 25ஆவது போட்டி குறித்து...
Nepal player and West Indies Player
நேபாளம், மே.இ.தீ. அணி வீரர்கள். படங்கள்: ஐசிசி, வின்டிஸ் கிரிக்கெட்.
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பையின் 25ஆவது போட்டியில் நேபாளம் 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 133 ரன்கள் எடுத்தது.

சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேற மே.இ.தீ. அணிக்கு 134 ரன்கள் தேவையாக இருக்கிறது.

மும்பை வாக்னடேவில் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் கேப்டன் ஷாய் ஹோப் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார்.

நேபாளம் அணி பேட்டிங்கில் மிகவும் தடுமாற்றத்துடனே விளையாடியது.

இந்த அணியில் அதிகபட்சமாக தீபேந்திர சிங் ஐரி 58 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.

மே.இ.தீ. அணியின் சார்பில் ஜேசன் ஹோல்டர் 4 விக்கெட்டுகள் எடுத்து அசத்தினார்.

Summary

nepal
West Indies
T20 World Cup 2026 news

