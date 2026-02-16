ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங்; பிளேயிங் லெவனில் மிட்செல் மார்ஷ்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இலங்கையில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் தாசுன் ஷானகா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.
காயம் காரணமாக நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடாத கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் இன்றையப் போட்டியில் விளையாடுகிறார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.