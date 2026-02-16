கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியா பேட்டிங்; பிளேயிங் லெவனில் மிட்செல் மார்ஷ்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
மிட்செல் மார்ஷ்
மிட்செல் மார்ஷ்படம் | AP
Updated on
1 min read

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் இலங்கையில் நடைபெறும் இன்றையப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் விளையாடுகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் தாசுன் ஷானகா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்துள்ளார். இதனையடுத்து, ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட் செய்கிறது.

காயம் காரணமாக நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடாத கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் இன்றையப் போட்டியில் விளையாடுகிறார்.

Summary

Sri Lanka won the toss and elected to bowl against Australia in the T20 World Cup.

மிட்செல் மார்ஷ்
டி20 உலகக் கோப்பை: ஹேசில்வுட்டுக்குப் பதிலாக மாற்று வீரராக ஸ்டீவ் ஸ்மித்!

Mitchell Marsh
AUS vs SL
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

