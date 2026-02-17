Michael Jones celebrates after scoring a half-century
அரைசதம் விளாசிய மகிழ்ச்சியில் மைக்கேல் ஜோன்ஸ்படம் | AP
கிரிக்கெட்

மைக்கேல் ஜோன்ஸ் அதிரடி; நேபாளத்துக்கு 171 ரன்கள் இலக்கு!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நேபாளத்துக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஸ்காட்லாந்து 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 170 ரன்கள் எடுத்தது.
Published on

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் நேபாளத்துக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் விளையாடிய ஸ்காட்லாந்து 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 170 ரன்கள் எடுத்தது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் மும்பை வான்கடே திடலில் நடைபெற்று வரும் இன்றையப் போட்டியில் நேபாளம் மற்றும் ஸ்காட்லாந்து அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நேபாளம் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்ய, ஸ்காட்லாந்து முதலில் பேட் செய்தது.

மைக்கேல் ஜோன்ஸ் அதிரடி; நேபாளத்துக்கு 171 ரன்கள் இலக்கு!

முதலில் விளையாடிய ஸ்காட்லாந்து அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 170 ரன்கள் எடுத்தது.

அந்த அணியில் அதிரடியாக விளையாடிய தொடக்க ஆட்டக்காரர் மைக்கேல் ஜோன்ஸ் 45 பந்துகளில் 71 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 8 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். அவரைத் தொடர்ந்து, ஜார்ஜ் முன்சே 27 ரன்களும், பிரண்டன் மெக்முல்லன் 25 ரன்களும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

நேபாளம் தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய சோம்பல் கமி, 4 ஓவர்களில் 25 ரன்களை விட்டுக் கொடுத்து 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். நந்தன் யாதவ் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும், ரோஹித் பௌடல் மற்றும் குஷால் புர்டெல் தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.

171 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி நேபாளம் விளையாடி வருகிறது.

Summary

Scotland, playing their first match against Nepal in the T20 World Cup, scored 170 runs for the loss of 7 wickets.

Michael Jones celebrates after scoring a half-century
பாகிஸ்தானின் சூப்பர் 8 சுற்று கனவைக் கலைக்க காத்திருக்கிறதா நமீபியா?

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

nepal
Scotland
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news