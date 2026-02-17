கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை: 19 வயதில் சதம் விளாசி வரலாறு படைத்த கனடா வீரர்!

19 வயதில் சதம் விளாசி வரலாறு படைத்த கனடா வீரர் பற்றி...
யுவராஜ் சாம்ரா
யுவராஜ் சாம்ரா PTI
Updated on
1 min read

டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் 19 வயதில் சதமடித்து கனடா வீரர் யுவராஜ் சாம்ரா சாதனை படைத்துள்ளார்.

இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகின்றன. சென்னை சேப்பாக்கம் திடலில் இன்று நடைபெற்று வரும் குரூப் டி சுற்றில், நியூசிலாந்து - கனடா அணிகள் விளையாடி வருகின்றன.

டாஸ் வென்ற கனடா அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்து, 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகளை இழந்து 173 ரன்களை குவித்துள்ளது.

கனடா அணியின் தொடக்க வீரரான 19 வயது யுவராஜ் சாம்ரா சதம் விளாசி அதிரடி காட்டியுள்ளார். 6 சிக்ஸர்கள், 11 பவுண்டரிகள் உள்பட 65 பந்துகளில் 110 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

இதன்மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற சாதனையை யுவராஜ் சாம்ரா படைத்துள்ளார்.

உலகக் கோப்பையில் 22 வயதில் சதமடித்த பாகிஸ்தான் வீரர் அகமது ஷெஹ்சாத்தின் சாதனையை யுவராஜ் சாம்ரா முறியடித்துள்ளார்.

மேலும், உலகக் கோப்பைக்கு நேரடியாக தகுதிபெறாத நாட்டிலிருந்து (அசோசியேட் நாடு) சதமடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

டி20 உலகக் கோப்பையில் இளம் வயதில் சதமடித்தவர்கள்

19 வயது 141 நாள்கள் - யுவராஜ் சாம்ரா (கனடா) - எதிரணி நியூசிலாந்து - சென்னை, 2026

22 வயது 127 நாள்கள் - அகமது ஷெஹ்சாத் (பாகிஸ்தான்) - எதிரணி வங்கதேசம், மிர்பூர், 2014

23 வயது 156 நாள்கள் - சுரேஷ் ரெய்னா (இந்தியா) - எதிரணி தென்னாப்பிரிக்கா, க்ரோஸ் ஐலெட், 2010

25 வயது 83 நாள்கள் - அலெக்ஸ் ஹேல்ஸ் (இங்கிலாந்து) - எதிரணி இலங்கை, சட்டோகிராம், 2014

25 வயது 327 நாள்கள் - கிளென் பிலிப்ஸ் (நியூசிலாந்து) - எதிரணி இலங்கை, சிட்னி, 2022

Summary

T20 World Cup: Canadian player creates history by scoring a century at the age of 19!

யுவராஜ் சாம்ரா
பந்துவீச்சில் அசத்திய ஜேமி ஓவர்டான், சாம் கரண்; சூப்பர் 8 சுற்றில் இங்கிலாந்து!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

கனடா
canada
newzealand
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

Related Stories

No stories found.