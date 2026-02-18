கிரிக்கெட்

102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதி!

பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வானது குறித்து...
Pakistan's Usman Tariq, right , celebrates with captain Salman Ali Agha, centre, the wicket of Namibia's Ruben Trumpelmann during the T20 World Cup cricket match between Namibia and Pakistan in Colombo, Sri Lanka, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Eranga Jayawardena)
விக்கெட் வீழ்த்திய மகிழ்ச்சியில் பாகிஸ்தான் அணியினர். படம்: ஏபி
Updated on
1 min read

பாகிஸ்தான் அணி 102 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளது.

பந்துவீச்சில் அசத்திய பாகிஸ்தான் வீரர் உஸ்மான் தாரிக் 4 விக்கெட்டுகளை எடுத்து அசத்தினார்.

டி20 உலகக் கோப்பையின் முக்கியமான போட்டியில் நமீபியாவுக்கு எதிராக டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி பேட்டிங் செய்து 20 ஓவர்களில் 199/3 ரன்கள் குவித்தது.

இந்தப் போட்டியில் பாகிஸ்தானின் தொடக்க வீரர் சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் சதம் அடித்து அசத்தினார்.

அடுத்து விளையாடிய நமீபியா 17.3 ஓவர்களில் 97 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.

சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த வெற்றியுடன் பாகிஸ்தான் அணி சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு கடைசி அணியாகத் தேர்வாகியுள்ளது.

Summary

Pakistan won by 102 runs and qualified for the Super 8 round.

pakistan
Namibia
super 8
T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026 news

