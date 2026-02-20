கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவை நொறுக்க இதுதான் சரியான நேரம்..! ஓமன் கேப்டன் நம்பிக்கை!

கடைசி லீக் போட்டியில் விளையாடும் ஓமன் கேப்டன் ஜிதேந்தர் சிங் பேசியது குறித்து...
ஆஸ்திரேலிய அணி, ஓமன் கேப்டன். படங்கள்: ஏபி
ஓமன் கேப்டன் ஜிதேந்தர் சிங் ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்த இதுதான் சரியான நேரம் எனக் கூறியுள்ளார்.

ஆஸ்திரேலிய அணி மிகவும் மோசமாக விளையாடி, டி20 உலகக் கோப்பை 2026-இன் சூப்பர் 8 சுற்றுக்குத் தகுதிபெறாமல் இருக்கிறது.

ஓமன் அணி இதுவரை ஒருமுறைக் கூட வெற்றிபெறாத நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

கடைசி போட்டியில் ஓமனும் ஆஸ்திரேலியாவும்

லீக்கின் கடைசி போட்டியாக ஓமனும் ஆஸ்திரேலியாவும் இன்றிரவு 7 மணிக்கு மோதுகின்றன. ஓமன் அணியின் கேப்டன் ஜிதேந்தர் சிங் பேசியிருப்பதாவது:

ஆஸ்திரேலியாவை வெல்ல 100 சதவிகிதம் வாய்ப்பிருக்கிறது. எங்களது வீரர்களும் ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள்.

ஏனெனில் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் என்பதே உந்தமும் தருணமும்தான். அந்தத் தருணத்தில் சரியாக விளையாடினால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து முடிக்கலாம்.

ஆஸ்திரேலியாவை நொறுக்க இதுதான் சரியான நேரம்

இந்தத் தருணத்தில் ஆஸ்திரேலியா சரியாக விளையாடவில்லை. அதனால், இதுதான் அந்த அணியை நொறுக்க சரியான நேரம்.

ஆஸ்திரெலியாவும் உலகக் கோப்பையை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள். எங்கள் வீரர்களும் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாட முயற்சிக்கிறார்கள். ஆனால், துரதிஷ்டவசமாக அது சரியாக செல்லவில்லை.

எங்கள் வீரர்கள்ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான வெற்றியைப் பெற ஆவலுடன் இருக்கிறார்கள் என்றார்.

ஆஸ்திரேலிய அணி 1 போட்டியில் மட்டுமே வென்று, 2 போட்டிகளில் தோல்வியுற்று அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதிபெறாமல் லீக் சுற்றுடன் வெளியேறுகிறது.

ஆட்ட நாயகன் விருதை பயிற்சியாளருக்குச் சமர்ப்பித்த ஆப்கன் வீரர்!

