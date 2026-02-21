கிரிக்கெட்

தலைசிறந்தவர்கள் பட்டியலில் இடம்பிடித்த மார்னஸ் லபுஷேன்!

ஆஸ்திரேலிய வீரர் மார்னஸ் லபுஷேன் நிகழ்த்திய சாதனை குறித்து...
Marnus Labuschagne
மார்னஸ் லபுஷேன். படம்: இன்ஸ்டா / மார்னஸ் லபுஷேன்.
Updated on
1 min read

ஆஸ்திரேலிய வீரர் மார்னஸ் லபுஷேன் உள்ளூர் ஒருநாள் போட்டிகளில் புதிய சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளார்.

ஒருநாள் கோப்பைக்கான ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரே சீசனில் நான்கு சதங்கள் விளாசி தலைசிறந்தவர்கள் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளார்.

ஆஸி. வீரர் மார்னஸ் லபுஷேன் (31 வயது) 177 முதல்தர போட்டிகளில் 12,645 ரன்கள் குவித்துள்ளார்.

உள்ளூர் போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடிய லபுஷேன் சமீபத்தில் ஆஷஸ் தொடரில் இடம் பிடித்தார். 4-1 என ஆஸ்திரேலிய அணி வென்றது.

தற்போது, உள்ளூர் போட்டிகளில் குயின்ஸ்லேண்ட் விளையாடி வரும் லபுஷேன் சௌத் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் 126 ரன்கள் குவித்தார்.

ஒருநாள் கோப்பையில் இந்த சீசனில் நான்காவது சதத்தினை பதிவு செய்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதற்கு முன்பாக ஒருநாள் கோப்பைப் போட்டிகளில் ஒரே சீசனில் அதிக சதங்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியல்:

1. பில் ஜாக்கீஸ் - 4 சதங்கள் (2005-06) - 100, 152*, 158*, 138.

2. பிராட் ஹாட்ஜ் - 4 சதங்கள் (2009-10) - 114*, 113, 139, 136*.

3. டேனியல் ஹக்ஸ் - 4 சதங்கள் (2022-23) - 117, 139, 101, 126.

4. மார்னஸ் லபுஷேன் - 4 சதங்கள் (2025-26) - 130, 105, 101, 126.

அடுத்தாண்டு நடைபெறும் ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் மார்னஸ் லபுஷேன் முக்கியமான பங்கு வகிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Marnus Labuschagne
தி ஹன்ட்ரட் ஏலத்தில் பாகிஸ்தான் வீரர்களை தேர்வு செய்யாவிட்டால் அவமானம்..! ஹாரி புரூக் பேட்டி!
Summary

Marnus Labuschagne joins an elite group in One Day Cup.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Australia
Marnus Labuschagne
Labuschagne
one day

Related Stories

No stories found.