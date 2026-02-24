சூப்பர் 8 சுற்று: இங்கிலாந்துக்கு எதிராக பாகிஸ்தான் பேட்டிங்!

டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் பல்லேகலேவில் நடைபெறும் சூப்பர் 8 சுற்றின் இன்றையப் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் விளையாடுகின்றன.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் சல்மான் அலி அகா பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
பாகிஸ்தான் அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஷாகின் ஷா அஃப்ரிடி மீண்டும் இடம்பெற்றுள்ளார். இங்கிலாந்து அணியின் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் எதுவும் செய்யப்படவில்லை.
