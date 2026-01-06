கிரிக்கெட்

ஐசிசி தரவரிசையில் தீப்தி சர்மாவை முந்தி முதலிடம் பிடித்த ஆஸி. வீராங்கனை!

மகளிர் டி20 பந்துவீச்சு, பேட்டிங் தரவரிசைப் பட்டியல் குறித்து...
Australia bowler reclaims top spot in T20I women's rankings
ஆஸ்திரேலிய வீராங்கனை அன்னபெல் சதர்லேண்ட். படம்: ஐசிசி
Updated on
1 min read

ஆஸ்திரேலிய மகளிர் பந்துவீச்சாளர் அன்னபெல் சதர்லேண்ட் டி20 தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் தீப்தி சர்மா முதலிடத்தில் இருந்து கீழிறங்கி இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார்.

இந்தியாவின் மகளிர் டி20 கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கௌர் செவ்வாய்க்கிழமை இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் 13ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறினார்.

இலங்கைக்கு எதிரான தொடரில் இந்திய அணி 5-0 என அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இந்தியாவின் தீப்தி சர்மா ஒரு புள்ளி குறைந்து 735 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டார்.

கடந்த ஆகஸ்ட்டில் முதலிடம் பிடித்த அன்னபெல் சதர்லேண்ட் பின்னர் கீழிறங்கிய நிலையில், மீண்டும் உச்சத்துக்குத் திரும்பியுள்ளார்.

மகளிரணி டி20 பந்துவீச்சு தரவரிசை

1. அன்னபெல் சதர்லேண்ட் - 736

2. தீப்தி சர்மா - 735

3. சதியா இக்பால் - 732

4. சோபியா எக்லெஸ்டோன் - 727

5. லௌரென் பெல் - 714

டி20 மகளிர் பேட்டிங் தரவரிசை

ஆஸி. வீராங்கனை பெத் மூனி முதலிடமும் இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா மூன்றாமிடமும் ஷெஃபாலி வர்மா ஆறாமிடமும் வகிக்கிறார்கள்.

Summary

Annabel Sutherland has moved back to the No.1 spot in the T20I Bowling Rankings as a result of Deepti Sharma's one-spot drop, holding with the same rating (736) she had when taking the top spot originally in August 2025.

