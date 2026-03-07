Dinamani
கிரிக்கெட்

டி20 உலகக் கோப்பை பட்டத்தை தக்க வைக்குமா இந்தியா? நியூஸிலாந்துடன் இன்று இறுதி ஆட்டம்!

டி20 உலகக் கோப்பை பட்டத்தை தக்க வைக்குமா இந்தியா?

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 10:24 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐசிசி டி20 ஆடவா் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைக்கும் முனைப்பில் உள்ள இந்தியாவுக்கு சவாலாக நியூஸிலாந்து அணி முதல் பட்டம் வெல்லும் தீவிரத்துடன் காத்திருக்கிறது. அகமதாபாதில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறவுள்ள இறுதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் மோதுகின்றன.

கடந்த பிப். 7-ஆம் தேதி முதல் இந்தியா-இலங்கையில் டி20 உலகக் கோப்பை போட்டி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

தற்போது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இறுதி ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் இந்தியாவும்-நியூஸிலாந்தும் மோதுகின்றன.

கடந்த 3 ஆண்டுகளில் ஐசிசி போட்டி இறுதி ஆட்டத்தில் மூன்றாவது முறையாக இந்தியா-நியூஸிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன. கடந்த 2021 ஐசிசி டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப், 2025-இல் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பை இறுதியில் இரு அணிகளும் மோதின.

அரையிறுதியில் நியூஸிலாந்து அணி பலம் வாய்ந்த தென்னாப்பிரிக்க அணியை 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

மற்றொரு அரையிறுதியில் இங்கிலாந்துடன் போராடி 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றிருந்தது இந்தியா.

இன்று இறுதி ஆட்டம்

உலகின் மிகப்பெரிய கிரிக்கெட் மைதானமான நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இறுதி ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. அகமதாபாத் மைதானம் இந்தியாவுக்கு சில நேரங்களில் பாதகமான முடிவுகளையே தந்துள்ளது. குறிப்பாக கடந்த 2023 ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் தொடா்ந்து 10 வெற்றிகளுடன் இறுதிக்கு நுழைந்தது இந்தியா. ஆனால் ஆஸ்திரேலிய வீரா் டிராவிஸ் ஹெட்டின் அற்புத ஆட்டத்தால் சாம்பியன் பட்டத்தை தவற விட்டது.

தற்போதைய டி20 உலகக் கோப்பையிலும் சூப்பா் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அதிா்ச்சி தோல்வியை தழுவியது இந்தியா. பின்னா் நடைபெற்ற ஆட்டங்களில் வென்று தற்போது இறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது.

நடப்பு சாம்பியனாக இந்திய அணி இறுதிக்குள் நுழைந்துள்ளது.

சஞ்சு சாம்ஸன்

லீக், சூப்பா் 8 சுற்றுகளில் சிறப்பாக ஆடிய நிலையில் இந்திய அணியின் தொடக்க வரிசை சொதப்பிய நிலையில் அபிஷேக் சா்மா ஆட்டம் எடுபடவில்லை. ஆனால் சஞ்சு சாம்ஸன் சிறப்பாக ஆடி கை கொடுத்து வருகிறாா். அதே போல் பௌலிங்கில் ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, ஆல் ரவுண்டா் ஹாா்திக் பாண்டியாவும் தங்கள் பங்கை சிறப்பாக செய்து வருகின்றனா். இஷான் கிஷன் பேட்டிங்கில் தொடக்க வரிசையில் சிறப்பாக ஆடி வருகிறாா்.

மற்றொரு ஆல் ரவுண்டா் ஷிவம் டுபே பேட்டிங், பௌலிங் இரண்டிலும் தேவையான நேரத்தில் சிறப்பான பங்களிப்பை செய்து வருகிறாா்.

ஸ்பின்னா் அக்ஸா் படேலும் சிறந்த பௌலிங்கால் பலம் சோ்க்கிறாா். அா்ஷ்தீப் சிங், பும்ரா கூட்டணி ரன்களை கட்டுப்படுத்துவதில் சிறப்பாக உள்ளது.

கவலை தரும் அம்சம்:

அபிஷேக் சா்மா பேட்டின் தொடா்ந்து கவலை தருகிறது. அதே போல் பௌலிங்கில் மாயாவி ஸ்பின்னா் வருண் சக்கரவா்த்தி ஃபாா்மும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. இருவரும் இந்த போட்டியில் களமிறங்கிய போது ஐசிசி டி20 தரவரிசையில் நம்பா் 1 வீரா்களாக இருந்தனா்.

இதனால் வருண் சக்கரவா்த்திக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவுக்கு வாய்ப்பு தரப்படுமா என எதிா்பாா்ப்பு உள்ளது. அபிஷேக் சா்மா நீக்கப்படலாம் எனவும் தெரிகிறது.

ஃபின் ஆலன் அதிரடி:

நியூஸிலாந்து அணி தொடா்ந்து உலகக் கோப்பைகளில் அரையிறுதி வரை தகுதி பெறுவதை வழக்கமாக வைத்துள்ளது. அந்த அணியில் தொடக்க பேட்டா்களான ஃபின் ஆலன்-டிம் சைஃபொ்ட் இருவரும் தொடா்ந்து சிறப்பான தொடக்கத்தை அளித்து வருகின்றனா்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஃபின் ஆலனின் அபார பேட்டிங் நிலைத்தும் நிற்கும் வகையில் உள்ளது. அதே நேரம் ஆல் ரவுண்டா் ரச்சின் ரவீந்திராவும் சிறப்பாக ஆடி பலம் சோ்க்கிறாா். மிடில் ஆா்டா் பேட்டிங் கவலை தருகிறது.

பௌலிங்கில் லாக்கி பொ்குஸன், மேட் ஹென்றி, மிட்செல் சான்ட்நா் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்படுவது பலத்தை தருகிறது. ஆஃப் ஸ்பின்னா் கோல் மெக்கான்ஸி இந்திய பேட்டா்களுக்கு சிரமத்தை தரக்கூடும்.

இரு அணிகளும் பட்டத்தை வெல்வதற்காக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தலாம் என்பதால் மிகுந்த எதிா்பாா்ப்பு எழுந்துள்ளது.

இந்திய அணி 2007, 2024-இல் பட்டம் வென்றுள்ளது. தற்போது தொடா்ந்து மூன்றாவது முறையாக பட்டம் வெல்லும் முனைப்பில் உள்ளது. நியூஸிலாந்து அணி முதல் பட்டம் வெல்லும் தீவிரத்தில் உள்ளது.

நடப்பு சாம்பியன், போட்டியை நடத்தும் நாடு இதுவரை பட்டம் வென்றதில்லை என்ற வரலாற்றை இந்திய வீரா்கள் மாற்றி எழுதுவாா்களாக என ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரியவரும்.

இந்திய அணியின் பாதை:

சூப்பா் 8- தென்னாப்பிரிக்காவுடன் 76 ரன்களில் தோல்வி

ஜிம்பாப்வே 72 ரன்களில் வெற்றி

மே.இந்திய தீவுகள்-5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி.

அரையிறுதி:

இங்கிலாந்துடன் 7 ரன்களில் வெற்றி

நியூஸிலாந்து அணியின் பாதை:

சூப்பா் 8:

பாகிஸ்தானுடன் முடிவு இல்லை.

இலங்கை-61 ரன்களில் வெற்றி

இங்கிலாந்து-4 விக்கெட்டில் தோல்வி

அரையிறுதி:

தென்னாப்பிரிக்காவுடன் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

அகமதாபாத் மைதானத்தில் சிறப்புகள்:

முன்பு மொட்டேரா என்று அழைக்கப்பட்ட இம்மைதானத்தில் தான் ஜாம்பவான் சுனில் கவாஸ்கா் 1987-இல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் 10,000 டெஸ்ட் ரன்களை கடந்த முதல் வீரா் என்ற சிறப்பை பெற்றாா்.

அதே போல் கடந்த 1994-இல் கபில் தேவே டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அதிக விக்கெட் வீழ்த்திய வீரா் என்ற சாதனையை நிகழ்த்தினாா்.

பாா்வையாளா்கள்-1,32,000

வானிலை:

ஞாயிற்றுக்கிழமை சீரான வானிலை நிலவும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை.

நேருக்கு நோ்:

மொத்த ஆட்டங்கள் 29

இந்தியா-18 வெற்றி

நியூஸிலாந்து-11

இன்றைய ஆட்டம்:

இந்தியா-நியூஸிலாந்து

இடம்: அகமதாபாத்

நேரம்: இரவு 7.00.

