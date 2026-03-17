கிரிக்கெட்

என்னுடைய இடத்தில் இருந்தால் தெரியும்..! தோனியை வம்பிழுத்த கௌதம் கம்பீர்!

முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனிக்கு பதிலடி கொடுத்த கம்பீரின் பேட்டி குறித்து...

கௌதம் கம்பீர், எம்.எஸ். தோனி. - படங்கள்: பிசிசிஐ
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:09 am

முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனிக்கு பதிலடி கொடுத்த இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் பேட்டி சமூக வலைதளத்தில் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.

டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற இந்திய அணிக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும்போது கௌதம் கம்பீர் சிரிப்பைப் பார்க்க நன்றாக இருப்பதாக தோனி தனது வாழ்த்துப் பதிவில் கூறியிருந்தார்.

அகமதாபாத் திடலில், கடந்த மார்க் 8ஆம் தேதி நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றது. இந்தப் போட்டியைக் காண நேரில் சென்றிருந்த தோனி தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார்.

அந்தப் பதிவில், “ பயிற்சியாளர் சஹாப், சிரிப்பது உங்களுக்கு நன்றாக இருக்கிறது. ஊக்கம் மிகுதியுடன் சிரிப்பும் சேரும்போது மிகவும் பயங்கரமான இணையாக மாறிவிடுகிறது. சிறப்பாக செயல்பட்டீர்கள்” எனக் கூறியிருந்தார்.

கௌதம் கம்பீர் இந்தப் பதிவில், “உங்களைப் பார்த்தது மகிழ்ச்சி, சிரிப்பதற்கு என்ன ஒரு சிறப்பான காரணம்” எனப் பதிலளித்திருந்தார்.

ஐபிஎல் போட்டிகள் மார்ச் 28ல் நடைபெற இருக்கிறது. 44 வயதில் தோனியின் விளையாட்டைப் பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலாக இருக்கிறார்கள். இந்நிலையில், ஆங்கில ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த பேட்டியில் கௌதம் கம்பீர் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியைப் பார்க்க தோனி வந்திருந்தது நன்றாக இருந்தது. என்னை சிரிக்க சொல்லியிருந்ததும் நன்றாக இருந்தது.

ஒருநாள் அவரும் என்னுடைய இடத்தில் இருப்பார். அப்போது நானும் அவரைப் போலவே சிரிக்கச் சொல்லி எழுதுவேன். அவரும் டகவுட்டில் இருந்து சிரிப்பார் எனக் கூறியுள்ளார்.

Gautam Gambhir Opens Up On Viral MS Dhoni Exchange, Sends Him Big Message: "Be In My Position"

டிரெண்டிங்

ஜெர்ஸி எண் மாற்றம்? தோனி பகிர்ந்த பதிவினால் குழப்பம்!

ஜெர்ஸி எண் மாற்றம்? தோனி பகிர்ந்த பதிவினால் குழப்பம்!

இந்திய அணியில் கம்பீர் நீக்கப்பட்ட பின்.. மௌனம் கலைத்த தேர்வுக்குழு முன்னாள் தலைவர்!

இந்திய அணியில் கம்பீர் நீக்கப்பட்ட பின்.. மௌனம் கலைத்த தேர்வுக்குழு முன்னாள் தலைவர்!

தோனி ஒருபோதும் யுவராஜை நீக்கக் கூறியதில்லை! தேர்வுக் குழு முன்னாள் தலைவர்

தோனி ஒருபோதும் யுவராஜை நீக்கக் கூறியதில்லை! தேர்வுக் குழு முன்னாள் தலைவர்

தோனிக்கு ரூ. 1,000 அபராதம் விதித்த காவல்துறை!

தோனிக்கு ரூ. 1,000 அபராதம் விதித்த காவல்துறை!

"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி

பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik

திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்

