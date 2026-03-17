ஐபிஎல் 2026: ஹேசில்வுட் பங்கேற்பதில் சிக்கல்! ஆர்சிபிக்கு பின்னடைவு?

ஆர்சிபி வேகப் பந்துவீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் முதல்கட்ட ஐபிஎல் போட்டிகளில் பங்கேற்கமாட்டார் எனத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் மருத்துவக் குழு இன்னும் ஹேசில்வுட்டுக்கு அனுமதி அளிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுவதால் தாமதம் ஆகுமெனக் கூறப்படுகிறது.
ஆஸ்திரேலியாவைச் சேர்ந்த ஜோஷ் ஹேசில்வுட், காயம் காரணமாக டி20 உலகக் கோப்பையில் இருந்து விலகினார். அதனால், அந்த அணி மிகுந்த நெருக்கடிக்குள்ளானது.
ஐபிஎல் தொடரில் கடந்த சீசனில் ஆர்சிபி அணி முதல்முறையாக கோப்பை வென்று அசத்தியது. இந்த வெற்றிக்கு 22 விக்கெட்டுகள் எடுத்த ஜோஷ் ஹேசில்வுட் பந்துவீச்சு முக்கியமானதாக அமைந்தது.
ஐபிஎல் போட்டிகள் மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், ஹேசில்வுட் முதலிரண்டு போட்டிகளில் விளையாடமாட்டார் எனக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் மீதமுள்ள போட்டிகளில் கலந்துகொள்வார் எனக் கூறப்படுகிறது.
Josh Hazlewood will miss the start of the IPL 2026.
டிரெண்டிங்
ஐபிஎல் 2026: ஹர்ஷித் ராணா விலகல்?
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸில் இணைந்த பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி!
2026 ஐபிஎல் தொடர் அட்டவணை வெளியானது!
டி20 உலகக் கோப்பை: ஹேசில்வுட் விலகல்..! சிக்கலில் ஆஸ்திரேலியா!
வீடியோக்கள்
”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
தினமணி வீடியோ செய்தி...