ஜெர்ஸி எண் மாற்றம்? தோனி பகிர்ந்த பதிவினால் குழப்பம்!

ஐபிஎல் 2026 சீசனுக்கு முன்பாக எம்.எஸ். தோனி பகிர்ந்த முகநூல் பதிவினால் ரசிகர்களிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தோனி தனது ஜெர்ஸி எண் 7-லிருந்து 8-ஆக மாற்றப்போவதாக விடியோவில் தெரிவித்துள்ளார். இது ரசிகர்களையே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு 7 என்ற எண் மிகவும் உணர்ச்சிகரமானது. ஏனெனில், அது தோனியின் ஜெர்ஸி எண் என்பதால், எல்லாவற்றையும் 7 உடன் ஒப்பிட்டு பதிவிட்டு வருவார்கள்.
இந்திய அணிக்காக அனைத்து விதமான ஐசிசி கோப்பைகளையும் தோனி தனது தலைமையில் வென்று கொடுத்தார். ஐபிஎல் போட்டிகள் வரும் மார்ச். 28ஆம் தேதி தொடங்கவிருக்கிறது.
தோனி பகிர்ந்த விடியோவில் எண் 7-லிருந்து 8-க்கு மாறுகிறேன். சில எண்கள் நம்மிடையே நின்றுவிடும். அப்படித்தான் 7 என்ற எண்ணும். ஆனால், இன்று 8ஆம் எண்ணுக்கு மாறுகிறேன். விரைவில் என்னவென்று தெரியும் எனக் கூறியுள்ளார்.
இது வெறுமனே எதாவது விளம்பரம் தொடர்பானதாக இருக்குமென கணிக்கப்படுகிறது. ஏனெனில், இது போல நிறைய முறை தோனி பகிர்ந்துள்ளதும் கவனிக்கத்தக்கது.
ஜூலை மாதம் 7ஆம் தேதி பிறந்ததால், 7 என்ற எண்ணை தேர்வு செய்ததாக தோனி முன்னதாகக் கூறியிருந்தார். கடந்த 2023ல் பிசிசிஐ எண் 7 இனி யாரும் பயன்படுத்த முடியாது எனக் கூறி அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தது.
A video has created a storm on social media platforms ahead of the IPL 2026 season. The video shows MS Dhoni leaving out his iconic number 7 jersey. The video was shared on Facebook from Mahendra Singh Dhoni’s official account.
